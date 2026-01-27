奧德賽｜Travis Scott大特寫驚現最新30秒預告　參演消息震驚粉絲

奧斯卡金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式神話新作《奧德賽》（Odyssey），由麥迪文（Matt Damon）、「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）、安妮夏瑟維（Anne Hathaway）、Zendaya及羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等巨星主演，即將於今年7月17日上映。雖然距離上映還有一段時間，仍然吸引全球影迷的期待和關注。

《奧德賽》即將於2026年7月17日上映。（電影海報）

Travis Scott驚現《奧德賽》

在剛剛過去的周末，美式足球聯盟（NFL）冠軍賽轉播期間，無預警播出30秒《奧德賽》新預告。片中除了有熟悉的豪華的演員陣容外，美國饒舌天王Travis Scott竟然亮相，甚至有對白及特寫鏡頭，隨即引起網民及樂迷熱議。雖然片段沒有解釋Travis Scott在電影中飾演什麼角色，畫面中只見他向在場士兵呼喊，有網民認為他飾演的並不是小角色。另外，今次並非Travis Scott首次與基斯杜化路蘭合作，他幾年前曾為路蘭編導的電影《天能》（Tenet）演唱過主題曲《The Plan》。

剛剛過去的周末，美式足球聯盟（NFL）冠軍賽轉播期間，無預警播出30秒《奧德賽》新預告。（預告畫面）

片中除了有熟悉的豪華的演員陣容外，還有美國饒舌天王Travis Scott。（預告畫面）