Sydney Sweeney闖荷里活地標掛大串胸圍　弄巧反拙或觸犯兩項法例

荷里活心理驚慄電影《美傭誘罪》（The Housemaid）由28歲性感女神Sydney Sweeney、雅曼達施菲（Amanda Seyfried）主演，電影去年於美國及香港先後上映，大受全球觀眾歡迎，電影僅以成本4500萬美元（約港幣3億5000萬元）完成，票房竟創下2億9490萬美元（約港幣22億9300萬元）奇蹟，超過6.5倍票房利潤讓外界非常訝異！

性感女神Sydney Sweeney憑新作《美傭誘罪》締造票房奇蹟。（GettyImages）

《美傭誘罪》拍攝成本僅4500萬美元。（《The Housemaid》電影劇照）

《美傭誘罪》全球票房向高達2億9400萬美元，翻超過6.5倍票房利潤。（《The Housemaid》電影劇照）

Sydney Sweeney夜闖荷里活地標掛胸圍

Sydney Sweeney去年開始已大力為《美傭誘罪》進行宣傳，於美國時間昨晚（26日）在社交媒體分享一段最新宣傳片，日前竟與拍攝團隊夜闖洛杉磯荷里活的HOLLYWOOD白色大字地標，攀上巨型鋼架懸掛一大串綁成長繩的胸圍作為電影及個人內衣品牌宣傳，影片在上載短短5小時後便吸引11萬人讚好，但大搞噱頭的行徑亦同時弄巧反拙，疑似觸犯法例！

Hollywood巨型白色大字為洛杉磯荷里活著名地標。（GettyImages）

Sydney Sweeney與拍攝團隊夜闖荷里活大字地標。（Sydney Sweeney IG影片截圖）

Sydney Sweeney與團隊摸黑上山。（Sydney Sweeney IG影片截圖）

Sydney Sweeney亦打扮得像偷偷摸摸地行動一樣。（Sydney Sweeney IG影片截圖）

Sydney Sweeney早已準備大量自家品牌胸圍，並綁成一大串。（Sydney Sweeney IG影片截圖）

Sydney Sweeney與團隊將胸圍串掛上荷里活大字地標。（Sydney Sweeney IG影片截圖）

Sydney Sweeney與團隊將胸圍串掛上荷里活大字地標。（Sydney Sweeney IG影片截圖）

Sydney Sweeney亦親手將胸圍串掛上荷里活大字地標。（Sydney Sweeney IG影片截圖）

Sydney Sweeney亦親手將胸圍串掛上荷里活大字地標。（Sydney Sweeney IG影片截圖）

Sydney Sweeney亦親手將胸圍串掛上荷里活大字地標。（Sydney Sweeney IG影片截圖）

Sydney Sweeney亦親手將胸圍串掛上荷里活大字地標。（Sydney Sweeney IG影片截圖）

Sydney Sweeney更攀爬上地標的大型鋼架上。（Sydney Sweeney IG影片截圖）

Sydney Sweeney爬上鋼架掛胸圍。（Sydney Sweeney IG影片截圖）

Sydney Sweeney爬上鋼架掛胸圍。（Sydney Sweeney IG影片截圖）

胸圍掛滿荷里活地標大字。（Sydney Sweeney IG影片截圖）

Sydney Sweeney噱頭弄巧反拙或觸犯兩項法例

Sydney Sweeney在社交媒體分享影片後，旋即有網民留言：「不是犯法嗎？」引起大量影迷網民關注。據外媒《TMZ》報道，Sydney Sweeney與拍攝團隊從FilmLA機構取得到HOLLYWOOD地標拍攝的許可證，然而許可範圍卻不包含接觸及攀爬地標大字鋼架。據指，負責管理地標的荷里活商會，已經向洛杉磯警方報案，將會巡「破壞公物」及或「非法闖入」罪名追究Sydney Sweeney及其團隊的行徑，洛杉磯警方亦巡以上方向進行調查。

（Sydney Sweeney IG截圖）

即睇更多Sydney Sweeney性感靚相！

Sydney Sweeney擁有甜美外貌及逆天驕人身材！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney早前以「瑪麗蓮夢露裝」出席《美傭誘罪》首映禮！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney逆天魔鬼身材逼爆低胸長裙。（GettyImages）

Sydney Sweeney逆天魔鬼身材逼爆低胸長裙。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney以超低胸銀色長裙亮相首映禮。（GettyImages）

Sydney Sweeney胸前谷到盡擠出人字型事業線。（GettyImages）

Sydney Sweeney胸前谷到盡擠出人字型事業線。（GettyImages）

Sydney Sweeney胸前谷到盡擠出人字型事業線。（GettyImages）

Sydney Sweeney的上圍超重量級！（GettyImages）

Sydney Sweeney的上圍超重量級！（GettyImages）

Sydney Sweeney的上圍超重量級！（GettyImages）

Sydney Sweeney身材實在無懈可擊！（GettyImages）

Sydney Sweeney身材實在無懈可擊！（GettyImages）

荷里活火速上位的性感女星Sydney Sweeney，以性感打扮出席主演電影《鬼聖胎》首映！（視覺中國）

Sydney Sweeney上身以設計奇特的立體陶瓷花叢裝亮相《鬼聖胎》首映禮，小露性感側乳。（視覺中國）

Sydney Sweeney的立體陶瓷上裝，亦有一對白色手臂從後伸出，似托住驕人上圍！（視覺中國）

Sydney Sweeney為了宣傳新戲，趁聖誕節向粉絲派聖誕福利，以紅色露肩低胸短裙聖誕裝束示人！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney的福利當然不會令粉絲失望，在「聖誕卡」裡傾倒豐滿上圍，視線角度超邪惡！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney的超低胸紅裙造型視覺效果非常性感！（視覺中國）

Sydney Sweeney的超低胸紅裙造型視覺效果非常性感！（視覺中國）

Sydney Sweeney以一身招牌紅色低胸長裙現身People's Choice Awards，成為全場鏡頭焦點！（視覺中國）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney泳衣照尺度超大膽，更在汽車後座拉起泳褲「腿張開」。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney將於3月14日白色情人節推出冠名款比堅尼，更親身示範造型。（Frankies Bikinis IG圖片）