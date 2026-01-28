誰變走了大佛︱古天樂揭最後都市傳說去向　被劇本震撼︰結局好勁

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，率領劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等主演，更加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等主演新角色，上映後創下香港史上最高開畫票房港產片紀錄，日前更累積至8000萬元票房！古天樂早前接受網台節目「SpotiTalk」訪問，分享《尋秦記》製作以外亦罕有提及一部「最後都市傳說」的主演作品《誰變走了大佛》，究竟在《尋秦記》面世後會否解鎖上映？

古天樂接受網台節目訪問時，罕有提及一部「最後都市傳說」的主演作品《誰變走了大佛》。（葉志明 攝）

古天樂早前接受網台節目「SpotiTalk」訪問。（SpotiTalk影片截圖）

最後都市傳說《誰變走了大佛》 古天樂：唔係我擺呀！

《誰變走了大佛》由《葉問》系列導演葉偉信執導，古天樂領銜主演，電影在2023年推出先導預告片後，一直未有正式上映日期。《誰變走了大佛》作為古天樂繼金像封帝作品《殺破狼．貪狼》後，再度與葉偉信合作的鉅製，一直讓影迷觀眾引頸以盼，古天樂在網台節目訪問時，表示電影需要配合內地香港上映檔期，才能達到回本或賺錢，同時兼顧宣傳工序，嘆指：「唔好成日話『又要擺到幾時？』唔係我擺呀！我哋要配合好多嘢先上到畫。」

葉偉信執導作品《誰變走了大佛》為古天樂主演的「最後都市傳說」。（《誰變走了大佛》影片截圖）

《誰變走了大佛》此前曾推出先導預告片。（《誰變走了大佛》影片截圖）

電影以變走一座大佛為創作原點。（《誰變走了大佛》影片截圖）

古天樂劇透「個Ending好勁！」 爆葉偉信曾自我質疑改結局

古天樂雖然未能確認《誰變走了大佛》上映時間點，但就電影重大關鍵結局，則透露與葉偉信交換意見的過程，直言曾被劇本結局震撼：「我唔劇透太多，但關於個結局，其實我哋拍嘅時候已經預咗『我覺得個Ending好勁！』但後尾佢剪咗第一個Cut畀我睇，我發覺『咦冇咗嘅？』我哋諗嗰樣嘢。」古天樂表示葉偉信曾自我質疑，因為不希望太矯情而修改結局：「佢唔想太矯情，但我話『唔係喎！你信我啦！』我覺得好創新嘅嘢，一係生一係死嘅啫！依家就保持返原有個做法，係一個新嘅挑戰。」

古天樂透露葉偉信曾自我質疑，因此在第一剪接版本修改結局。（《誰變走了大佛》影片截圖）

古天樂曾自揭曾被《誰變走了大佛》劇本結局所震撼！（《誰變走了大佛》影片截圖）

至於《誰變走了大佛》最後會否變成「都市傳說」，古天樂則維持一貫說法，回覆主持人指：「不過真係，我都要睇個檔期。」