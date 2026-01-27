情感的價值｜奧斯卡9項提名　艾麗芬寧飾演女星成導演家庭磨心

延續《世上最爛的人》(The Worst Person in the World) 北歐式內斂平實的調性與詩意，金像提名導演約謙特艾爾 (Joachim Trier) 再次攜手康城影后溫娜特雲絲薇 (Renate Reinsve)，這個黃金組合帶來2026年首部話題大作《情感的價值》(Sentimental Value)，再度掀起全球共情，帶來一場遲來的告白與和解。本片榮獲奧斯卡9項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳原創劇本、最佳剪接、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角 (兩位) 以及最佳國際電影，早前更獲得康城影展評審團大獎，演員施達倫沙士格(Stellan Skarsgård) 更憑《情感的價值》中演名導演與父親先拔頭籌，摘下個人首個金球獎最佳男配角獎座。《鐵血戰士：蠻荒廝殺》艾麗芬寧 (Elle Fanning) 則出演荷里活女星。

當世上最爛的人，面對更爛的父親，父女仨要如何修補空白的歲月？女主角溫娜特雲絲薇 (Renate Reinsve) 在《世上最爛的人》經歷過女性「二十尾三十頭」的存在與身份危機後，今次在《情感的價值》已來到三十尾，身份亦變成知名舞台劇演員，卻迎來職業瓶頸，此時身為電影大導演而長年缺席的父親突然回歸，觸碰了姊妹間的沉重傷疤。姐姐羅娜起初果斷拒絕父親的接觸，只靠妹妹充當家庭的溝通橋樑，不過解鈴還得繫鈴人，如果不坦誠面對彼此，只會把創傷世代相傳。

導演約謙特艾爾與編劇艾斯喬夫特 (Eskil Vogt) 繼《世上最爛的人》後再次合作，繼續為御用女主角溫娜特雲絲薇度身訂造劇本，並以一間「祖屋」貫穿整個豐富而複雜的家族故事。這間屋不只是一個襯托故事發生的場景，這一個充滿回憶的空間更似是一個具生命力的角色，與其他角色同喜同悲。因此，選址過程不比選角簡單，約謙覺得這個故事裡有一種哀傷一直被繼承：「而我們將這棟房子作為檢視時間、原諒以及各種情感的容器。」約謙本人也是家裡的第三代電影人，他對這種經驗的傳遞非常感興趣，亦好奇為何自己只似父母其中一位，而不似另一位。房子不單反映了幾代人的破碎關係，「更可以將他們連接起來，作為生活中穩定的陪伴發揮了一種滋養的力量」，飾演妹妹的英加伊布斯多特莉莉亞斯 (Inga Ibsdotter Lilleaas) 還説，「它承載了很多你還未在場時的歷史，牆裡包含了所有曾經有過的氛圍，也許還有未來的氛圍。」

艾麗芬寧在《情感的價值》中飾演當紅荷里活女明星，對主角家族來說本是個「局外人」，卻又夾在大導演與劇場女演員父女中間成為「夾心人」。她形容電影十分後設，因為她本人正是童星出道，年紀輕輕已經有多年的拍攝經驗，現在更是大家認識的荷里活演員。她形容自己在片中的角色「參與過很多大製作又享有知名度，但她遇上事業的樽頸，並期望獲得藝術上的突破。」與電影中的導演一樣，彼此嘗試透過對方的創作去尋找自己所需的意義。艾麗芬寧早前在訪問中表示非常喜歡《世上最爛的人》，所以一直期待與導演約謙特艾爾合作，更直言就算只有一句對白也願意出演！她亦分享，飾演大導演的施達倫沙士格是個和善、充滿活力又知性的人，同時也像一隻熊啤啤：「我們非常親密，拍攝時他形同我的父親。」