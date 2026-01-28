重返沉默之丘︱似遊戲廉價過場動畫　觀眾狠批：看過最爛的電影！

經典驚慄恐怖電玩遊戲《沉默之丘》（Silent Hill》於1999年面世後，風靡全球電玩迷，更於2006年被改編成同名電影《沉默之丘》，當年創下超過1億美元（約港幣7億8000萬元）票房佳績，頗受觀眾及遊戲玩家歡迎。執導《沉默之丘》的導演Christophe Gans在20年後再推出電影續集，《重返沉默之丘》（Return to Silent Hill）日前於美國上映，卻出奇地評價極差，在爛番茄評論網上更一度錄得僅9%新鮮度，令人大跌眼鏡！

《沉默之丘》的導演Christophe Gans在20年後再推出電影續集。（《重返沉默之丘》電影劇照）

似由遊戲廉價過場動畫組成 觀眾狠批：我看過最爛的電影！

據《紐約時報》報道，《重返沉默之丘》上映後被影評人瘋狂狠評，認為電影質素之低似是由混亂的遊戲過場動畫組合而成，即使是遊戲多年忠粉，亦不會對廉價畫面感到滿意；敘事方面，電影在角色與劇情架構上亦有所欠缺。《Yahoo新聞》亦報道指，《重返沉默之丘》劇情未有忠於原著，偏離遊戲本身的劇情與氣氛基調，電影版劇情反而比遊戲更難理解，因此被觀眾狠批：「我看過最爛的電影！」

縱使《重返沉默之丘》目前於爛番茄網站上的評分已稍為回升，然而專業評審18%新鮮度與觀眾評分29%新鮮度，對比前作分別34%及63%的已經不高的評分，依然強差人意！