狂野時速11︱雲迪素再刷故友保羅獲加回憶殺　終章上映日終極曝光

荷里活賽車動作電影《狂野時速》（Fast and Furious）系列，自2023年推出第10部續後，至今三年尚未公布最終章何時面世。系列元祖男主角兼監製雲迪素（Vin Diesel）日前卻突發公布，《狂野時速11》將於2028年3月17日上映，與前作相距長達5年才面世，為系列電影之間讓觀眾等待最長的一次！

雲迪素日前突發公布《狂野時速11》上映日期。（GettyImages）

雲迪素再刷故友保羅獲加回憶殺 第11集上映日期終極曝光

雲迪素日前於社交媒體分享一張《狂野時速》首集的經典劇照，相片中再刷「回憶殺」，為Dominic Toretto與Brian O'Conner在結局扭轉命運、交出車匙放生Toretto逃亡的一幕。已故演員保羅獲加（Paul Walker）於第七集拍攝尾段逝世，成為系列影迷一大遺憾。

《狂野時速7》這一幕令無數影迷心碎。（《狂野時速7》電影劇照）

雲迪素與保羅獲加一直為《狂野時速》系列雲魂人物。（《狂野時速5》電影劇照）

雲迪素亦不時分享與好兄弟生前的合照，並附上感動懷念字句，今次則寫上：「沒有人說過這段旅途容易走過……但這是我們的旅程。他成就了我們、成為我們的傳承……而這份傳承將永垂不朽！」

雲迪素再於社交媒體分享與保羅獲加的合照，宣布最終章的上映日期。（雲迪素IG圖片）

《狂野時速10》結尾留懸念 姬嘉鐸、狄維莊遜回歸最備受期待

2023年上映的《狂野時速10》結局尾段留下雲迪素去向的懸念，不僅積遜莫瑪（Jason Momoa）飾演的大反派尚未根除，更有姬嘉鐸（Gal Gadot）、狄維莊遜（Dwayne Johnson）的回歸，一直讓影迷引頸以盼，雖然距離第11集上映尚有超過2年，但相信消息亦令粉絲欣喜若狂！

姬嘉鐸於《狂野時速5》登場，可惜角色在第6集已經退場。（《狂野時速5》電影劇照）