徐克《射鵰英雄傳》金像獎18報名0入圍　肖戰被捧做影帝即打臉

由徐克執導、內地頂流肖戰主演的武俠大作《射鵰英雄傳：俠之大者》，自去年上映以來雖然票房斬獲6.78億人民幣，但近期在第44屆香港電影金像獎提名名單公佈後，竟然出現「18項報名、0項提名」的慘烈結果。



徐克《射鵰英雄傳》出現金像獎「18項申報、0項提名」的慘烈結果。（《射鵰英雄傳：俠之大者》海報）

粉絲曾豪言「金像有徐克不擔心」

回顧電影報名初期，網上輿論可謂意氣風發。當時製作方一口氣為電影報名了包括「最佳電影」、「最佳導演」以及肖戰的「最佳男主角」等18個獎項，粉絲更在社交平台掀起「#肖戰或創金像獎年輕影帝傳奇#」的熱搜詞條。更有忠實支持者在公佈前豪言：「金像有徐克，獎這塊我倒不擔心」，表現出極度自信。

粉絲曾豪言「金像有徐克不擔心」。（網上圖片）

早在1月肖戰憑《射鵰英雄傳：俠之大者》申報金像獎最佳男主角的時候，粉絲就在社交平台掀起「#肖戰或創金像獎年輕影帝傳奇#」的熱搜詞條。（微博圖片）

18項申報「顆粒無收」極尷尬

然而提名名單公佈後，該片卻成為內地五部報名電影中唯一「零提」的作品。對於早前鋪天蓋地的宣傳，不少清醒網民翻出留言打臉，指當時有人解釋「這是報名，不是提名」，沒想到一語成讖。面對如此尷尬的局面，早前吹捧的聲音瞬間啞火，不少網民翻出舊帳嘲諷「半場開香檳」。

早前鋪天蓋地的宣傳，不少粉絲半場開香檳。（微博圖片）

不少網民翻出舊帳嘲諷。（微博圖片）

肖戰打戲遭毒舌批

除了提名「食白果」，網民對影片的批評亦相當毒舌。有影評人直指肖戰在片中的動作設計缺乏力感，留言狠批：「肖戰的打戲像商場開業的氣球人，核心力量不夠導致被吊起来时浑身像甩動的抹布。」雖然片方強調肖戰曾為了塑造角色「提前進組數月，完成武術、騎射及蒙古語訓練」，但看來觀眾並不買賬。

有影評人直指肖戰在片中的動作設計缺乏力感。（微博圖片）