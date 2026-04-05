張繼聰專訪｜視唱歌為本命卻未見成績　轉戰電視感恩TVB

張繼聰，既是歌手又是演員，既擅長拍喜劇亦可演悲情角色，屬於中生代的全能演員。而對演戲的興趣，源於兒時父母見他好動愛說話，於是5歲便讓到港台投考做童星，將拍戲當作課外活動，結果一「拍」即合，讀書時已視之為終身事業。而就讀演藝期間，又讓他培養出對音樂的興趣，更獲得做歌手的機遇，在演員路上行出分支，更從這條路上，認識了斷定下半生幸福，同期新人的太太謝安琪。



地場鳴謝︰Penna moon

張繼聰 5歲便到港台投考做童星，將拍戲當作課外活動，結果一「拍」即合，讀書時已視之為終身事業。（蕭堃桁 攝）

最記得一定是「15樓養嘅牛牛」廣告。（影片截圖）

張繼聰亦拍過不少港台劇集。（影片截圖）

專訪｜張繼聰被嘲多年終獲認同 造謠者親自首︰話自己有抑鬱症

5歲當課外活動 意外成終身事業

80年代成長的張繼聰，睇電視及電影是童年最大娛樂，從小就對角色很多想象空間。對小朋友而言，每個星期有不同的哥哥姐姐做自己爸爸媽媽，身邊又有不少朋友，雖然都辛苦，但感覺愉快。而且回看自己的演出，阿聰也覺得自己是有點點天份。「我是很容易投入角色的世界，不是純粹去背台詞。又因為有這種經驗，中學已立志要考入演藝當演員。」

對小朋友而言，每個星期有不同的哥哥姐姐做自己爸爸媽媽，相當有趣。相中為拍攝《香江歲月》時，梁家輝及鄺美雲飾演父母。而今屆金像獎，梁家輝與張繼聰更會「父子對決」，爭影帝。（網上圖片）

雖已立志，但阿聰都有決定「淡出」一刻，因為當時正值尷尬的青春期︰「記得差不多開始發育時，已聽到那些監製說︰『嗚……唔可以再搵你拍戲喇！』因為年紀不三不四，又開始變聲，但當時沒有不快，因為自己都想暫停。自己有其他嗜好，放學又想跟同學打波，星期六、日去逛信和，很忙很多事情要做，又想認識女生，所以拍到中三便開始沒有再拍。」

張繼聰拍到中三便開始沒有再拍劇︰「年紀不三不四，又開始變聲。」（影片截圖）

順利考夠分數入讀演藝，在學期間又有了另一份興趣︰唱歌。「廿歲才學結他，但很快上手，臨畢業兩三年前，已跟白只到酒廊唱歌做兼職賺外快，更獲機會做歌手。」22歲的阿聰，見到唱歌其開啟一道門給他，那一刻就毅然先放下演員，由樂壇進軍這個娛樂圈。「所以我覺得我爸爸媽媽很厲害，因為讀演藝對於很多父母來說是不切實際，而我讀完又沒考入劇團，又說要轉做歌手，但都一直支持。」

廿歲才學結他，但很快上手，臨畢業兩三年前，阿聰已跟白只到酒廊唱歌做兼職賺外快。（網上圖片）

做歌手經歷人生第一課題︰等待

張繼聰的星途，從來沒平坦過，做歌手亦一樣。2002年畢業，等到2005年才出碟，期間曾被唱片公司多次拒絕，那時亦上了人生第一個課題︰等待。「寫歌賣Demo，十首歌才賣到一首，甚至20首才賣到一首，長期面對被人拒絕的狀態，對於年輕的我是一種挫敗感。」

張繼聰的星途，從來沒平坦過，無論做歌手還是當演員亦一樣。（蕭堃桁 攝）

等了3年，張繼聰終於推出首張專輯《To be or not to be》。（唱片封套）

縱使當上歌手，順利推出專輯，但面對的是另一份壓力，當身邊的同輩歌手如方大同、張敬軒、農夫，甚至太太謝安琪都陸續在歌壇唱出成績，張繼聽就似原地踏步，未見寸進。「是有壓力，當一齊去電視台的音樂節目，他們愈企愈前，我愈企愈後，而大家又開始遇到自己第一首代表作，我就一直未有，一定有很多讓人比較的地方會感受到。」

當年比較在意，但今天的張繼聰又懂得活在當下。「嚴格來說，入行二十年，我都沒有一首這樣的歌，但換個勵志角度看，It's ok，就算你從來沒有遇到一首這樣的歌，我仍是在做自己喜歡的事。而回望自己人生，音樂其中一個寶藏就是讓我認識了太太。」而近年阿聰亦有出歌甚至開騷，視唱歌為本命。

張繼聰與謝安琪是同期出道新人。（網上圖片）

近年阿聰亦有出歌甚至開騷，視唱歌為本命。（演唱會海報）

內裡暴躁一面 在TVB爆發過一次

面對輿論壓力，張繼聰一直都懂得適當處理，說個笑話淡化，自嘲一下化解，每每都見效，但原來他本身脾氣是非常暴躁，更形容自己內心有如野獸一樣，而在TVB拍劇期間，就試過因為不公平待遇，忍無可忍之下一次過爆發出來。

張繼聰︰「那次是因為拍劇幾個月都沒有好好睡覺，又長期要我攝廠景最後一場，接外景第一場，有甚麼補位就找我。有一晚原本安排我拍到1點便可以走，第二天7點再開工。當時已因為延誤搞到兩點，隨後又有出錯，問我可不可以再等一會，但再等就要凌晨3點、4點才拍，拍到5點，但第二朝又開7點，但對方說︰『幫幫手，有些前輩在，等一等吧。』那一刻我覺得已經不是第一次，忍冇可忍便發脾氣，好嬲，丟爛場景內的東西。發完睥氣，就有工作人員來︰『好了，先拍你』。」

這是阿聰意料之內，目的是讓大家知道，不可讓個人的專業操守變成欺壓條件，而現場好些合作多年的演員，目擊這場面都驚訝原來張繼聰有這樣一面。「世界是這樣的，我知這方法有用，但不代表我喜歡用，有時候都可以計及風度及修養，只是你不斷壓我，壓到我一反抗就會如野獸般。」雖然拍劇辛苦，但阿聰都感恩有TVB畀機會佢轉型，亦正正在劇集的表現，獲得觀眾及網民的改觀。