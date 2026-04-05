張繼聰專訪｜被嘲多年終獲認同　造謠者親自首︰話自己有抑鬱症

張繼聰與太太謝安琪恩愛非常，經常在社交平台放閃，各有演出及宣傳時，亦會互相撐場支持。不過這段美好時光實在得來不影，二人同期出道，由於謝安琪的實力較早被認同，多首代表作面世，加快其踏上天后位置。相對事業仍滯後的老公，情況無疑是有點尷尬。加上傳媒及網民如獲至寶的態度，嘲笑他做「謝繼聰」，好些更不客氣地直呼他做「廢柴老公」，完完全全把張繼聰踩到一文不值。但所有攻擊，張繼聰都一一捱過，所憑的偏偏就是一份被人後知後覺的實力。



場地鳴謝︰Penna moon

張繼聰感謝早在自己廿多歲時，出現負評攻擊，提早體驗。（蕭堃桁 攝）

張繼聰專訪｜視唱歌為本命 不如意時轉戰電視︰在TVB爆過一次

在最壞時刻 認清世界沒有雪中送炭

回想當日的情況，是去到抖啖氣都錯，生活非常難捱。今日回望自可笑罵一番，但張繼聰亦對這些經歷賦予肯定，感謝早在自己廿多歲時出現。「如果有要時光倒流，我都不會改變這段經歷，我都不會拯救二十多歲時的自己，所而跟他說，你一定要經歷。」有這睇法，基於阿聰覺得這是個學習過程︰「如果你人生一定要經歷一些課題去令你成長，你先不要覺得是上天玩你，要覺得是上天給你機會去表演。」

回想當日，是去到抖啖氣都錯的情況，今日回望自可笑罵一番。（張繼聰＠IG圖片）

而過程中，阿聰就深深領會到，這個世界不會有雪中送炭。這是緣於阿聰覺得最糟糕時，努力作曲，甚至將自己困在房內不斷創作，作到有一年做出《寧願晏啲瞓》及何韻詩的《木紋》兩首叱咤冠軍歌，繼而摘下叱咤作曲大獎，以為一個實力肯定，敵得過千言萬語，可惜都是徒勞。「拿到作曲人大獎又怎樣？看不起你的人都是看不起你，不懂得欣賞你的人都是覺得你沒實力，就是沒有雪中送炭。不過如果有雪中送炭，你就永遠學不懂。」

阿聰最初以為努力作曲，作到有一年摘下叱咤作曲大獎，以為是一個實力肯定，敵得過千言萬語，可惜都是徒勞。（影片截圖）

仿佛自己有精神病 人人睇我唔起

最壞的時候，是自己走上街時，總覺得個個都看不起自己，仿佛有精神病一樣。「最記得去健身室經常在想，那些管理員會不會覺得我真的沒事幹，經常來健身，偷偷在笑我？」面對面時，路人只能用眼神質疑，但去到網上，人人鍵盤戰士有掩護，言語自然來得直接來得狠毒，甚麼「謝繼聰」，甚麼「廢柴老公」，肆無忌憚。「這些名稱，對於我這種傳統『洛奇』底男人而言，怎會喜歡？再慘是全都不是真，難道你到處向人解釋？」

有謝安琪客串一集的《老表，你好Hea》，就出現張繼聰鬧張繼聰的情節，自嘲度Max。（影片截圖）

不過最令阿聰印象深刻的，是數年前收過一個人的訊息，說是來「自首」的。「他說自己就是當年在一個討論區起過一條題，就是講我的，最後引起了一些迴響令到我很難受。不知他隨後有甚麼經歷，但就告知我患上抑鬱症，並跟我說對不起，說很明白那種感受。我都向他說不要緊，這都是一個好好的課題，你也成為我的菩薩。」

最叫張繼聰心痛，是身邊自視為好友的朋友，也在背後講自己壞話。（蕭堃桁 攝）

視為朋友的身邊人 都對太太講自己壞話

日以繼夜看到這些指罵，心情固然難受，但更難受是連人邊人都參與，甚至是一直視對方為好友，工作夥伴的，私底下都有不少小動作。「我們兩公婆都身處在很複雜的情況，當她事業很順利時，我作為歌手，正在一個當風位置，大家又服務不同公司，只要牽涉我們二人的事，就不再是夫妻關係那麼簡單，是影響很多人的生意，那麼事情就變成很複雜。」

我當然聽過很多，我以為是朋友、以為是工作夥伴的人，原來背後會講我壞話，會看不起我，有很多說話會和我老婆講，質疑我是不是一個很好的老公？普羅大眾講不覺一回事，身邊人會講這些說話，我都會有一種憤怒。」幸好當時廿多歲的兩位，都已很成熟，未有被任何人的說話影響到。

電影《金童》等足6年，終於順利上畫，在「都市傳說」中除名。（《金童》海報）

最運滯的《金童》 能走到金像舞台

電影《金童》等足6年，終於順利上畫，在「都市傳說」中除名。只是過程也算披荊斬棘，除資金斷鏈，要自資6位數做後期，到正式上畫第六日又遇上宏福苑大火，宣傳及謝票工作一度停擺。每步都艱難，但每步都有回報。最後票房不單止破千萬，更有機會競逐金像獎最佳男主角，到底一座影帝獎座，會否是這趟旅程的終點站？

張繼聰向發行提議，早點出操練的紀錄片，讓觀眾知道，這件事是經歷很多困難。（網上圖片）

張繼聰︰「是我向發行提議，早點出操練的紀錄片，讓觀眾知道，這件事是經歷很多困難，自己又要花錢來做後期，讓觀眾一同見證一部電影，一趟人生，只要你不放棄，一路跨過一路跨過，究竟最後會去到哪裡呢？到電影上映時再遇到一些事故，當時收到很多替得不值的短訊，但我都會和那些人說，我從不覺我自己運滯，最後票房更去到1000萬，整個宣傳團隊在車內歡呼！」

現在電影替張繼聰，成功爭來一個最佳男主角候選名額，這名金童能否再成功衝擊，登上金像寶座呢？「這次入圍金像獎，我是覺得挺驕傲，如果最終因為《金童》拿到最佳男主角，你就發覺原來這個世界，都有事情可以這麼圓滿。」能否來個最完美的結局，且看4月19日的金像獎揭曉。