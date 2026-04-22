李佳芯入圍金像獎新人惹熱議　24年前舊作被挖出曾拍《賤精先生》

李佳芯（Ali）憑藉電影《金童》首度入圍今年金像獎「最佳新演員」。雖然最終未能摘下獎項，但她入圍新人獎卻引發網民熱烈討論，有網民對其「新人」資格表示懷疑。



李佳芯憑《金童》入圍第44屆金像獎最佳新人。（劇照）

YouTuber挖出2002年《賤精先生》：並非初上大銀幕

YouTuber「飛天爺爺」考古發現，李佳芯早在2002年已參演由陳奕迅及鍾欣潼主演的電影《賤精先生》，當時她以本名李嘉馨客串。雖然戲份極少，但不少網民認為她早在24年前已踏足影壇，質疑其是否符合金像獎「新人」的評選準則。

YouTuber「飛天爺爺」考古發現，李佳芯早在2002年已參演的電影《賤精先生》，質疑其入圍金像獎「新人獎」的資格。（Facebook@飛天爺爺）

當時李佳芯的角色在電影一開幕就登場，不過戲份不多。（《賤精先生》截圖）

當時盧巧音亦有參演。（《賤精先生》截圖）

入圍資格遭質疑掀起影壇灰色地帶

事件在網上發酵，不少網民重提金像獎歷年來曾有多位藝人因資格問題而遭「DQ」（取消資格）的案例。由於李佳芯入行多年且具知名度，今次以「新人」身份角逐影壇獎項，令評選準則的灰色地帶（客串演出與新人之界線）再次成為公眾討論的焦點。

李佳芯大方回應稱監製提名無懷疑

面對網上的質疑聲浪，李佳芯日前大方回應，直言此事「很有趣」：「我記得年少時任職模特兒，曾接拍一些過場演出，亦記得有一次監製臨時加了我一句對白，所以我也曾想過自己究竟算不算新人。不過，電影《金童》監製想起我，並將我的名字放入提名名單，既然我能夠站在這裡，便沒有懷疑。」