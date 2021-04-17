許光漢內地人氣揮底古天樂郭富城？陸媒預測新戲票房達5億人民幣

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-17 15:00

台灣藝人許光漢憑著《想見你》從台灣紅到大陸，還因此簽了大陸經紀公司，進軍大陸市場的第一部電影《你的婚禮》即將上映，在電影APP的軟體期待榜當中奪冠，還打敗郭富城、古天樂、周迅等主演的三部電影。

飾演純情男的許光漢，跟初戀章若楠，一段跨越15年的愛情故事，電影《你的婚禮》，改編自韓國電影《婚禮的那一天》，預計4月底在大陸上映，更被陸媒預測，是51勞動節票房最高電影，推估上看4到5億人民幣。

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許光漢去年因《想見你》紅到大陸，還簽了大陸經紀公司，傳出公司愛惜他羽毛，只要不符合他形象的活動都婉拒，累計推掉上千萬台幣的工作酬勞，即將於內地上映的《你的婚禮》，在電影APP期待榜，獲得70萬網友點讚奪冠，打敗郭富城與許瑋甯於同期上映的電影《秘密訪客》。

懸疑電影《秘密訪客》，講述甜蜜四口之家的地下室裡，住進了一位秘密訪客，原本和諧完美的家庭不再平靜，一件又一件的怪事隨之而來的故事，不過期待榜只排在第二，另外這兩部有大咖主演的電影，熱度更是不到許光漢主演的愛情片，五分之一。

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無論是古天樂，梁家輝合作主演關於「四大探長」的故事，或是周迅、張艾嘉的《世間有她》，有名氣又有演技實力的巨星，在觀眾眼裡，關注度似乎都無法超越許光漢，在大陸發展的首部電影處女作，足以見得人氣小生的魅力。

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