奧斯卡2021｜《醉美的一課 》揮底《少年的你》奪最佳國際影片

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-26 11:35

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於香港時間26日早上8點，在加州洛杉磯荷李活的杜比劇院舉行，「最佳國際影片獎」由丹麥的《醉美的一課》（Another Round／Druk）奪得，打敗香港代表香港、曾國祥執導的《少年的你》、羅馬尼亞《Collective》、突尼西亞《The Man Who Sold His Skin》以及波士尼亞與赫塞哥維納《阿依達的救援行動》（Quo Vadis, Aida?）。

導演Thomas Vinterberg開心接獲獎項，表示，自己5歲起就在準備得獎感言：「坐火車、在學校、上廁所都想過，今天終於來到現場了」，他提到女兒被一場意外奪走生命，擦著眼淚說：「我很想念她。」

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丹麥的電影是第13次角逐此獎項，這次是第4次由丹麥獲獎。《醉美的一課》描述一名面臨中年危機的高中老師馬丁，無論在工作或家庭都遇上瓶頸顯得有氣無力，只有與哥們喝上幾杯，才能稍加振作。他們偶然得知一項理論，主張人類體內本來就該存在微量酒精，若能適時買醉，必能恢復元氣、活力加倍，甚至更能敞開心胸、提高創造力。

這群大叔於是受到鼓舞，決定展開一場「酒精研究計畫」，效仿邱吉爾、師法海明威，每日喝了再上。微醺的馬丁宛如迎來重生，酒精不僅讓他徹底擺脫以往的壓抑沉悶，說話變得風趣倜儻，就連學生的成績也為之帶動，哥們之間更是各個精氣神煥發、衝勁十足。但這項禁忌的實驗，終究還是解套不了現實生活的問題，逐漸走向失控的境界。

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