鼓勵人唔係聽《一事無成》　《二次人生》導演免費請DSE考生睇戲

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-02 14:15

想鼓勵人，最緊要用啱方法，相反往往會有反效果。今次勵志電影《二次人生》，就想為一眾應屆DSE考生打氣，一於請應屆考生到高先電影院睇戲。呢個舉動唔會只有劣評，仲肯定有多過半粒星。

譚耀文與胡子彤，演出兩師徒的動人。(《二次人生》劇照)

或許這故事亦是誰共你的故事吧！電影《二次人生》講述做事得過且過，活在漫天陰霾下的地產經紀志行（胡子彤 飾），從小受母親呵護，一直過著平凡人生。一天，志行不想早給你定型，重遇小學恩師體育老師黃Sir（譚耀文 飾），黃Sir 為了承諾離世妻子（陳逸寧 飾）的10公里跑約定，即使患病也要練習參賽。

胡子彤飾演一名沒有⽬標和志向的地產經紀。(《二次人生》電影劇照）

志行見黃Sir為著目標奮發，自己卻幾年來毫無成績，地位未有躍升，站在人生交叉點迷路，沒充氣的人生。直至某天，一份20年前的回憶開始照亮他心裡的陰霾，更加唔介意被人笑佢那麼的拚命，一於努力做但求父母親高興。

電影自上映至今，累計票房已突破140百萬，而且口碑不斷，為香港社會帶來無限正能量。為鼓勵 DSE 考生尋求正向人生，《二次人生》將贊助應屆DSE考生到高先電影院觀賞電影 ，為學生打氣，讓一眾DSE 考生透過觀賞百份百港產勵志電影《二次人生》，珍重友情師生情誼。

《二次人生》打氣場將於高先電影院舉行，場次如下：



6月6日，6月13日，6月20日，6月27日 (逢星期日) 2:40pm

7月4日，7月11日，7月18日 (逢星期日) 2:00pm

（合共7場，每場放映後均設15分鐘映後分享，《二次人生》導演何力恒將親身出席所有分享環節。）

參加辦法：

應屆DSE學生憑準考證到高先戲院票房可換取上述 「《二次人生》打氣場」 戲票乙張，先到先得，額滿即止。每證只限換取戲票乙張，不可重覆使用。