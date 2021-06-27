10大歐美恐怖電影　《我唾棄你的墳墓》因30分鐘輪姦戲幾乎變禁片

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-06-27 23:30

在苦悶的日子裡，很多人都會想要來些「正能量」的來舒壓情緒！只是有時候「正能量過多」反而讓人覺得煩躁、惱怒！再加上人類的本質本來就潛藏著黑暗面，看著一個東西被「毀滅」也能得到愉悅的快感！但當然物極必反，看過多的暴力、血腥、暗黑電影或許不是個最好的舒壓方案，只是如果你已經正能量接收多到快吐了，不妨收下以下片單！ 文：Daniel Hsu（GQ Taiwan）

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1. 我唾棄你的墳墓｜I Spit on Your Grave｜1978 年

美國經典邪典電影，是一部講述強暴和復仇題材的剝削恐怖片，故事描述一名女子在一個河邊小屋渡假時遭到四名男性輪姦，而使自己決定踏上復仇之路。本片因畫面上的暴力、裸露、髒話所引起的爭議而聞名；此外，片中的輪姦片段甚至還長達 30 分鐘（佔總片長的三分之一）。而《我唾棄你的墳墓》至今仍存在著爭議，甚至被列入史上最差的電影；儘管如此，該片仍被認為是經典邪典電影，《時代雜誌》則將其評為十大可笑的暴力電影之一。

2. 食人煉獄｜The Green Inferno｜2015 年

一群來自紐約的激進「環保主義」大學生，決定大老遠地前去亞馬遜雨林地帶，針對長期破壞當地原住民部落的領地來進行環保抗議的行動；團體決定靠手機直播方式來達到宣傳效果及引起社交媒體的注意。而就在他們興高采烈地慶祝任務達成時，飛機卻在回程途中失事，導致他們誤入了一個神祕的食人族部落，並且被部落中的村民當人質般扣押住。然而就在他們還摸不清楚頭緒時，一場怵目驚心又血淋淋的活體食人宴就此展開……

3. 非法制裁｜Death Sentence｜2007 年

故事描述主角有個美滿幸福的家庭，優秀的兒子和美麗的親子，但在一個晚上他的兒子在便利商店遭到打劫的黑幫混混砍殺，最後仍不治死亡。他原本以為法律會還給他一個公道，但是沒想到律師卻跟他說，因為只有他一個人證，恐怕兇手只會被判刑幾年，於是主角決定自己來制裁這個斷送他兒子美好前程的混混，可是沒想到他展開報復之後，「非法制裁」的反噬力量更是意想不到的像他撲來……

4. 恐懼鬥室｜Saw｜2004 年

讓導演溫子仁搖身一變成為「恐怖大師」的代表性作品！系列故事主要講述一位患有腦癌末期、被稱為「拼圖殺人狂 Jigsaw」的約John Kramer，靠著其過人的聰明才智創造一個又一個使人體痛苦和精神折磨的死亡陷阱，稱為「遊戲」。他專門懲戒一些「毫不珍惜生命的敗類」，例如屢教不改的罪犯、癮君子，或是知法犯法的警察……

5. 午夜食人列車｜Midnight Meat Train｜2009 年

改編自世界奇幻文學大獎經典名家Clive Barker暢銷名作恐怖短篇小說集《血之書 Books of Blood》中的同名篇章，講述一名紐約攝影師意外在午夜末班列車上，目睹了一宗殘忍的兇殺案，受到刺激與打擊的他，企圖追蹤這位連續殺人魔「地鐵屠夫」的下落，但經過驚險緊張的抽絲剝繭後，卻發現事實並非想像中的那麼單純，最後的驚人發展竟然大出他的意料之外……

6. 屍城30夜｜30 Days of Night｜2007 年

經典的血腥吸血鬼恐怖片。故事描述美國阿拉斯加州最北邊的極地圈內，有一個名為巴羅的安靜祥和的小鎮，每年到了冬季會有長達一個月的「永夜」，原本已經對極夜現象習以為常的小鎮居民來說，黑暗並不可怕；然而，令居民萬萬沒有想到的是，今年的小鎮卻來了一群恐怖的外來者！鎮上的所有居民儼然成了一夥來自遙遠地方的吸血鬼的襲擊目標，在夜幕的掩護下張開血盆大口盡情地享受它們的「美味佳肴」……

7. 毛骨悚然｜Jeepers Creepers｜2002 年

電影講述一個不知名的古老人型食人生物，每隔 23 年就會出來覓食殺人的故事。就邪典恐怖電影來說這算是相當經典且受歡迎的作品，而且這個未知惡魔殘忍、真實感強烈的殺人畫面也造成了許多觀眾心理的陰影面積擴大。而這個惡魔的設計實際上是結合了英國的「彈簧腿傑克 Spring Heeled Jack」以及美國的「澤西惡魔 Jersey Devil」兩個都市傳說而來。

8. 汪洋血迷宫｜Triangle｜2009 年

由英國和澳大利亞合拍的心理懸疑片，電影描述一位單親媽媽帶著患有自閉症的兒子在週末搭乘遊艇出海遊玩，面對一場暴風雨來襲，遊艇在驚滔駭浪的摧殘下翻覆，但眾人隨即發現一艘航行經過的郵輪並尋求協助，他們在郵輪經過的時候上了船，但卻發現郵輪顯然已經荒廢，然而女主角卻對郵輪上的一切感到似曾相識，而在這個詭異的郵輪上，一行人開始接二連三地目睹地獄般的殘虐景象，甚至遭遇蒙面殺人狂的追殺，一連串超乎常理的神祕事件，逐步將眾人推往萬劫不復的恐怖輪迴中……

9. 沉默的羔羊｜The Silence of the Lambs｜1991 年

劇情講述 FBI 女探員為追蹤連環殺人案，被迫與變態醫生交涉追查線索的故事；而整部電影以雙故事線進行，一邊是女探員追查另一名連環殺人犯，另一邊則是「人魔」漢尼拔從服刑並與女探員的接觸，最後成功逃獄。《沉默的羔羊》可謂是影史最經典的驚悚片之一，尤其是由安東尼霍普金斯所飾演的「人魔」漢尼拔也是影史上最恐怖的角色之一，讓他拿下第 64 屆奧斯卡獎「最佳男主角」！

10. 人型海象｜Tusk｜2015 年

堪比《人型蜈蚣》的瘋狂詭異血腥恐怖片。故事描述主角是一名網路節目主持人，以募集網路上各種不堪出糗事件為號召的頻道聞名，甚至有許多被他報導的當事人因不堪網路霸凌自殺……而就在他準備前往採訪一位孤僻的退休老水手時，讓他沒料到的是，這趟採訪，會讓他走進一場宛如噩夢般最瘋狂的人類活體實驗……

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ片單】來點負能量刺激舒壓？10 部暴力、血腥、暗黑電影推薦！】