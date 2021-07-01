《國定殺戮日無限狂屠》變無制限殺戮　監製稱︰美國處於可怕狀態

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由布倫屋製片公司（Blumhouse Productions）監製的《國定殺戮日》（The Purge）系列，今年來到第五集《國定殺戮日：無限狂屠》（The Forever Purge），而身為系列監製的Jason Blum更向粉絲表示，今集將會是這系列中最恐怖的一集。

狂徒在「國定殺戮日」後，繼續四周殺戮。（《國定殺戮日：無限狂屠》劇照）

《國定殺戮日：無限狂屠》是《國定殺戮日》系列的第五集，也是該系列的最終章。故事承接上集《國定殺戮日：大選狂屠》（The Purge: Election Year），Adela與丈夫Juan由墨西哥來到美國德州生活，後者在Tucker家族的牧場工作。Juan一直深受族長Caleb Tucker賞識，這讓後者的兒子Dylan Tucker心生妒忌。在殺戮日過後的早上，一支地下組織計劃將殺戮延續下去，Tucker家族的牧場都受到影響，而這也讓Adela、Juan及Tucker家族需要聯手對付狂徒。

《國定殺戮日：無限狂屠》一改「遊戲規則」，限時殺戮日變無限時殺戮日。（《國定殺戮日：無限狂屠》劇照）

據《國定殺戮日》監製Jason Blum近日接受外媒《CBR》訪問，《國定殺戮日：無限狂屠》是系列中最恐怖的一集。他稱：「《國定殺戮日：無限狂屠》是系列中最好的一集，這也是最恐怖及最激烈的一集。」他解釋因為這是首部沒有根據規則：「我們把前4集的『國定殺戮日』規則清除，政府想在早上7點結束，但其他人有其他法，而這就是最可怕的地方。這讓美國處於破爛及可怕狀態，這就是這部電影的不同之處，並使它成為最好。」

監製Jason Blum指《國定殺戮日：無限狂屠》將會是這系列中最恐怖的一集。（《國定殺戮日：無限狂屠》劇照）

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