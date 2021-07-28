獨家睇《墮落天使》神秘禮品盒　經典場口菲林連復刻迷你Tee

澤東電影30周年，每月一度的電影「神秘禮物盒」來到第四彈，上個月的《春光乍洩》系列，開賣30秒已經售罄，反應非常熱烈。今個月有1995年上映，黎明與王家衛唯一一次合作的《墮落天使》，戲中還有金城武、李嘉欣、楊采妮、莫文蔚主演，分別飾演天使1至5號。而今次的禮物盒，就為大家帶來當年的海報、戲院大堂劇照，以及一件復刻精品，將26年前的神秘時刻，重現大家眼前。

黎明在《墮落天使》中扮演殺手，亦是到目前為止，黎明跟王家衛唯一一次合作，非常珍貴。（《墮落天使》劇照）。

廣角變形畫面是全片特色

電影在年初於台灣重映，當時導演王家衛亦有接受訪問。提到重映版本會作出畫面比例上變更，重現當年無法實現的視覺效果。王家衛：「這次修復版，我將畫面調整成闊銀幕比例（CinemaScope），這是我最初打算發行的格式。當初剪接時，我們意外將電影剪輯器調成變形片，但我發現這讓電影看起來更有趣，以超廣角鏡頭拍攝的人物，增加許多距離感，但當時以標準版拍攝的電影，無法以變形版發行，透過這次修復，我實現了當初礙於技術限制無法達成的願望。」

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視覺上的衝擊是《墮落天使》的特色，而今次的「禮物盒」，也有相同效果。當中包括兩張1995年版的珍藏海報，分別有黎明及金城武版本，一套當年戲院大堂劇照，亦有每次都附上的珍藏菲林，今次更以膠框鑲起，方便欣賞，而部分揀選的畫面，有機會是黎明在麥當勞行上來，以及在馬路上奔馳的經典一刻。至於更獨特是有一件迷你版Tee，這是以當年的紀念品，進行一次復刻，十分精緻，同樣具視覺衝擊。

《墮落天使》神秘禮物盒。（電影公司相片）

今次的禮物盒將於7月30日早上10時，在澤東電影Online Shop開賣（www.block2distribution.com/shop），限量30套，每套定價$3,030元，請大家準時登入。

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除了禮物盒，同時間亦會有大量精品推出，亦於7月30日同步開售，點擊睇精美產品。