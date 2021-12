Matrix 4｜混血美女Jessica Henwick勁搶鏡　連拍3部Marvel劇上位

等足18年,《22世紀殺人網絡:復活次元》(The Matrix Resurrections)終於上映,影迷除了期待奇洛李維斯(Keanu Reeves)與嘉麗安摩絲(Carrie-Anne Moss)強勢回歸,佔戲甚重的混血女星Jessica Henwick亦值得大家留意!



Jessica Henwick飾演黑客「Bugs」有型又好身手,相當搶鏡。(劇照)

戲中Jessica Henwick飾演黑客「Bugs」,留著一頭清爽藍色短髮,不單造型搶鏡,其戲份更拍得住女主角「Trinity」Carrie-Anne Moss。現年29歲的Jessica擁有英國及華人血統,自小便接受戲劇訓練,2009年以BBC劇集《Spirit Warriors》出道,她是首位擁有亞裔血統的演員主演英國劇集。

Jessica Henwick戲外是個擁有好身材的性感美女。(Getty Images)

往後Jessica在劇集及電影都有不錯發展,曾參演《權力遊戲》(Game of Thrones),2017年更以角色「Colleen Wing」連續演出三部Marvel劇集,包括《Iron Fist》、《The Defenders》及《Luke Cage》。電影方面,她參演過《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens)及Netflix電影《愛與怪物》(Love and Monsters)。最近除了在《22世紀殺人網絡:復活次元》擔任要角,Jessica亦主演《神探白朗:福比利大宅謀殺案》(Knives Out)續集,大有機會上位。