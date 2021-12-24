Matrix 4｜混血美女Jessica Henwick勁搶鏡　連拍3部Marvel劇上位

等足18年，《22世紀殺人網絡：復活次元》（The Matrix Resurrections）終於上映，影迷除了期待奇洛李維斯（Keanu Reeves）與嘉麗安摩絲（Carrie-Anne Moss）強勢回歸，佔戲甚重的混血女星Jessica Henwick亦值得大家留意！



Jessica Henwick飾演黑客「Bugs」有型又好身手，相當搶鏡。（劇照）

戲中Jessica Henwick飾演黑客「Bugs」，留著一頭清爽藍色短髮，不單造型搶鏡，其戲份更拍得住女主角「Trinity」Carrie-Anne Moss。現年29歲的Jessica擁有英國及華人血統，自小便接受戲劇訓練，2009年以BBC劇集《Spirit Warriors》出道，她是首位擁有亞裔血統的演員主演英國劇集。

Jessica Henwick戲外是個擁有好身材的性感美女。（Getty Images）

往後Jessica在劇集及電影都有不錯發展，曾參演《權力遊戲》（Game of Thrones），2017年更以角色「Colleen Wing」連續演出三部Marvel劇集，包括《Iron Fist》、《The Defenders》及《Luke Cage》。電影方面，她參演過《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）及Netflix電影《愛與怪物》（Love and Monsters）。最近除了在《22世紀殺人網絡：復活次元》擔任要角，Jessica亦主演《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）續集，大有機會上位。