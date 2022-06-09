壯志凌雲2導演夥畢彼特拍F1電影　七屆方程式冠軍咸美頓首任監製

《壯志凌雲：獨行俠》全球票房大收。（imdb）

《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）在全球上映後，票房已經超越5億美元（約港幣40億元），𣊬間成為導演Joseph Kosinski叫好又叫座的代表作。近年嘗試於串流平台市場上分一杯羮的蘋果公司，不斷擴大蘋果原創電影（Apple Original Films）的版圖，馬上招攬Joseph Kosinski，計劃拍攝一部以一級方程式賽車為主題的電影。

畢彼特將會主演蘋果原創的一級方程式電影。（Getty Image）

電影將會由畢彼特（Brad Pitt）擔任男主角，並邀請了七屆一級方程式冠軍車手咸美頓（Lewis Hamilton）擔任監製，參與這部賽車電影的製作。

《壯志凌雲：獨行俠》成為了導演Joseph Kosinski的代表作。（Getty Image）

經過《壯志凌雲：獨行俠》的試煉後，Joseph Kosinski拍攝結合「速度與激情」電影的能力已被受肯定，相信觀眾亦會期待類近《創戰紀》（Tron：Legacy）的戰車競賽場面出現。

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而主演的畢彼特，亦是著名的汽車迷，除了擁有不少汽車與電單車外，他曾經為賽車紀錄片《Hitting the Apex》配製獨白，多次出席格蘭披治賽車（Grand Prix），以及作為利曼24小時耐力賽（24Hours of Le Mans）的開賽嘉賓。

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而咸美頓則首次擔任劇情長片的監製，過去未曾大銀幕的咸美頓，除了在迪士尼彼思的《反斗車王》（Cars）2、3集裡為角色配音，並沒有參與賽車題材的電影，是次難得為電影擔任監製，相信能夠令電影在視覺效果、創作及實際汽車操控上更貼近現實。