光年正傳｜巴斯原型人物係登月第二人　曾來港出席太空館活動

Pixar動畫《光年正傳》（Lightyear）本周上映，今次故事聚焦於巴斯光年的一段宇宙大冒險，與死敵索克天王帶領的邪惡機械人兵團展開激戰，「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）聲演光年隊長，令大批粉絲期待萬分。

Buzz Aldrin成為登月第二人，有指他本來很想成為首位踏足月球的人類。（視覺中國）

巴斯光年（Buzz Lightyear）的原型人物為上世紀60年代的登月第二人Buzz Aldrin，「Buzz」正是沿用其名字。Buzz Aldrin於1969年7月20日跟岩士唐（Neil Alden Armstrong）乘阿波羅11號登月成功，岩士唐率先踏上月球地面，Buzz Aldrin隨後登陸，岩士唐為他拍下在月球漫步的照片，成就歷史畫面。

Buzz Aldrin為阿波羅11號三名太空人中，唯一在生的人物。（視覺中國）

完成21年的太空人生涯，Buzz Aldrin重返空軍，他曾於自傳中透露離開太空總署後，生活開始出現問題，後來更酗酒及患上抑鬱症，不過他對航天工作依然充滿熱誠，多年來積極為美國太空行業宣傳，2009年更應品牌邀請來港出席香港太空館舉辦的登月四十週年展覽。

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講開「Buzz」這個名字，原來當年Buzz Aldrin的妹妹小時候錯將哥哥「Brother」叫做「Buzzer」，演變成花名「Buzz」，後來Buzz Aldrin於1988年正式將「Buzz」列為正名，假若沒有這樣做，巴斯光年亦可能要改名。

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