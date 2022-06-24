貓王｜傳皮禮士利有3000性伴　愛自拍性愛短片收藏

「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）傳記電影《貓王》（Elvis）近日上映，電影除了呈現貓王由走紅到走下坡的演藝生涯外，亦提到他的感情生活，作為風靡全球的萬人迷，數以萬計女人向貓王投懷送抱，其私生活的花邊新聞多不勝數，就算貓王離世後，仍有作家出書大爆內幕消息，有指貓王生前曾跟3000名女子發生關係，特別鍾情於未成年少女，剛巧其唯一一任妻子Priscilla Beaulieu認識貓王時也只有14歲，這些著作的內容雖然都未經亦不能證實，但足以令不少人信到十足十。



貓王跟高中時代的女友出席學校舞會。（視覺中國）

1959年24歲的貓王在德國服兵役時，認識了只有14歲的Priscilla Beaulieu，男方一見鍾情，當晚立即帶女方到房間相聚至凌晨，二人交往8年才結婚，貓王聲稱拍拖期間從未跟Priscilla發生性關係。不過美國作家Alanna Nash於2010年推出的著作《Baby, Let’s Play House: Elvis Presley and Women Who Loved Him》中提到，貓王跟太太的戀情並非大家想像中浪漫，有指Priscilla Beaulieu認識貓王前身邊不乏男伴，後來貓王服完兵役回國，兩人展開遠距離戀愛，實情是「各自搵食」，後來Priscilla Beaulieu因為繼父施壓才跟貓王繼續發展。

有指Priscilla Beaulieu因繼父施壓才跟貓王結婚，二人最終亦離婚收場。（視覺中國）

書中亦提到貓王特別鍾情未成年少女，23歲的女人對他來說已經「太老」，1960年往返荷里活拍戲時，還背著Priscilla Beaulieu搭上某夜總會老闆的14歲女兒。作者指出，貓王喜歡少女與戀母情結有關，他眼中已容不下母親以外的成熟女人，所以鍾情於少女，而到離世前，估計貓王的性伴侶高達3000人。

重溫珍貴貓王歷史圖片

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另一作家Joel Williamson於2014年推出《Elvis Presley：A Southern Life》一書大爆貓王性事，當中提到貓王性慾旺盛，每晚都要有女伴陪睡，又熱衷於各種性愛遊戲，例如要求女伴進行角色扮演，大玩護士與病人的遊戲、又或是枕頭大戰，而且會拍下性愛錄影帶收藏。