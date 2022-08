Discovery+開拍艾米漢默紀錄片　探索家族歷代男人的性變態秘史

現年35歲的演員艾米漢默(Armie Hammer)憑《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)走紅,可惜前年開始被爆出私生活不檢點而形象插水,除了在拍攝時搭上Lily James而導致離婚後,被爆熱愛性虐、吸食人血及吸毒之外,更被控告強姦。

艾米漢默超露骨情慾DM曝光 自稱喜歡性虐兼吸食人血?

艾米漢默(Armie Hammer)憑《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)走紅。(Getty Images)

一連串的負面新聞讓艾米漢默的家族暗黑秘史浮面,而Discovery+更拍攝了《漢默家族》(House of Hammer)的紀錄片大爆漢默家族的恐怖黑歷史,帶觀眾探索這個上流家族的世代醜聞。

Discovery+推出紀錄片《House of Hammer》深入探討這個上流家族的暗黑歷史。(紀錄片海報)

紀錄片將審視漢默家族五代成員不同的醜聞,並邀請了受害人詳細講述被艾米漢默性虐的過程,家族成員亦有接受訪談,大講漢默家族中的男士如何在濫用特權下,展現出具毀滅性的行為。而最新預告中,艾米漢默的前女友Courtney及女星Julia Morrison講述艾米的變態恐怖行為。而艾米漢默的姑姐Casey Hammer亦有現身,談論家族的暗黑過去,更指家族中每位男士都有著暗黑一面,所作所為更像釋放內心的惡魔一樣。

+ 1

艾米漢默擁有猶太血統,出身富裕家庭,自細在英國開曼群島長大。其曾祖父Armand Hammer是俄羅斯石油大亨,父親Michael Hammer接手石油家族事業,家族分別在美國和俄羅斯坐擁多家公司,包括位於洛杉磯的博物館、製作公司、藥廠、石棉廠、鉛筆廠、古董與藝術品交易等。

在洛杉磯,到處都是以Armand命名的的地標和大樓,故漢默家族是貴族的象徵。另外,過去曾有外媒報道指,艾米漢默家族五代的男人都曾出軌、有暴力傾向、吸毒及犯法的黑歷史,當中最誇張的就是艾米漢默的父親Michael同樣熱愛性虐。