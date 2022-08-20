禁室365日｜大結局情慾場面終極升級　SM、三人同床大晒冷

波蘭十八禁電影系列《禁室365天》（365 Days）的最終章《禁室365天之後明日之慾》（The Next 365 Days），近日在Netflix上架，之前公開的預告片沒甚睇頭，但原來最激場面全部留在正片中，雖然前兩集的尺度已相當大，今集的情慾場面來個終極升級，女主角周旋於兩大猛男之間，送上SM與三人同床等重口味內容，務求給予觀眾最震撼視覺的畫面。



《禁室365天之後明日之慾》出現「三人行」場面，終極震撼！（電影截圖）

上集講到女主角與男主角結婚後懷有身孕，本應幸福滿瀉，但她卻發現另一半偷食，更導致意外流產，此時型男花王頻頻向女主角獻殷勤，兩人越走越近，最後男主角揭發偷食事件原來是其孖生細佬假扮，正當與女主角冰釋前嫌和好時，女主角卻中槍身受重傷。

女主角不再是男主角的附屬品，今集霸氣十足。（電影截圖）

來到最終章，男、女主角雖然已經和好，女方卻對真實身份是黑幫二代的花王念念不忘，男主亦發現女主角有異樣，雙方為此鬧得不歡而散，花王趁機力追女主，兩人一夜纏綿後，女主卻有感放不下男主而獨自離去，感情失意的她寄情工作以及與家人重聚，三角戀最終竟迎來開放式結局，實在始料不及。

女主角與花王糾纏不清。（電影截圖）

還記得《禁室365天》上映時面對眾多批評聲音，尤其針對其物化女性、美化女性暴力等內容，而來到結局篇，竟變成由女主角主導劇情，名正言順偷食、變身女強人不再依附男人、男主角為她守身如玉，故事終於有令人驚喜的感覺。其中一幕情慾戲講到女主角發春夢，先跟男主角纏綿，之後花王加入變3P，最後竟然變成男主與花王搞上，男男床戲可謂系列中最震驚。

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