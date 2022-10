HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳《龍之家族》(House of the Dragon)自播出以來大獲好評,更有不少劇迷大讚超越了《權力遊戲》。不過日前播出的最新第7集,雖然本集暫時在IMDb奪得全季最高評分,但有部分觀眾對於畫面過暗而感到不滿。

《龍之家族》歷史性打破了HBO的電視網站首播集最多人收看的記錄。(《龍之家族》海報)

*注意:內含第七集劇透

不少劇迷大讚飾演年輕版Rhaenyra的Milly Alcock雖然不算漂亮但非常有氣質。(《龍之家族》劇照)

第七集講到Laena Velaryon因難產過世後,王室成員和Velaryon家族一同聚出席喪禮,其後引發一連串衝突事件。去到喪禮結束後,接近日落時分,畫面趨向黑暗,無論是Aemond嘗試馴龍,或Daemon與Rhaenyra重逢的親密場口,都很難看得清。有劇迷在Twitter發文表示這歌處理方式很差,讓大家都看得非常吃力。

長大後的Rhaenyra由Emma D'Arcy飾演。(《龍之家族》劇照)

對此,HBO看到觀眾投訴後,公開表示這是刻意的手法:「我們感謝你提出《龍之家族》第七集的夜景,在你的螢幕上看來很暗一事,這場戲的昏暗光線是以創作面考量所做出的刻意決定。」