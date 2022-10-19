《釀魂》盧瀚霆第二部擔正作2023上映　懸疑感重︰一套好複雜電影

休團兩個月的MIRROR，10月正式復工，之前完成的工作亦陸續面世，其中電影方面，呂爵安（Edan）主演，盧瀚霆（Anson Lo）客串的《過時‧過節》，已定於11月24日上畫。而今日（19/10），Anson Lo主演的第二部作品《釀魂》，發布首張電影海報，並透露將於2023年第一季上映。



電影海報靈異感重，但監製重申這非一部鬼片。（《釀魂》海報）

《釀魂》的海報，有齊一眾主要演員登場，企正C位的當然是主角盧瀚霆，其餘的由左至右分別有林耀聲、朱栢康、陳紫萱、姜大衛、吳肇軒、郭翠怡、袁澧林。執導的是新晉導演岑嘉彥，但這並非他首部作品，首部作為《源生罪》，任達華、張建聲主演，是曾江先生其中一部遺作。

盧瀚霆（Anson Lo）客串的《過時‧過節》，已定於11月24日上畫。（《過時‧過節》劇照）

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關於電影，暫時公開的資訊不多，不過年初Anson Lo接受訪問時，就表示忙於為該片開工，幾乎每天都日夜顛倒，又透露今次電影的題材好豐富：「這是一套好複雜嘅電影，有懸疑、有鬼魅、有人性、有感情，自己覺得好有趣。」

Anson Lo在拍攝期間，時有向粉絲匯報收工時間，而子傑就是其角色名。(網頁截圖)

而監製黃永峯（Charlie，同是電影《假冒女團》監製及出品人），今日亦在個人IG貼出海報，並寫上︰「重申這是一部懸疑劇情片，不是鬼片，電影會在2023年第一季上映。」大家拭目以待。