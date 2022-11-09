王冠｜第五季橫跨90年代重現歷史時刻　戴妃查理斯世紀離婚成焦點

等了兩年，Netflix王牌劇集《王冠》（The Crown）第五季於今日（9日）正式回歸，本季劇情娛樂性爆燈，除了將焦點放在查理斯婚內出軌卡米拉導致與已故戴安娜王妃離婚，更詳細記錄了戴妃車禍身亡及1997年香港回歸等重大歷史事件。



《王冠》第五季於今日11月9日上架。（Netflix）

《王冠》改編自已故英女王生平，自2016年播出首季大獲好評，成為Netflix最受歡迎劇集之一，更有報道指女王本人都有收看此劇。第四季聚焦於已故戴安娜王妃、查理斯及卡米拉的三角關係。來到第五季，所有演員大換血，劇情延伸至90年代，大家將會在劇中看到更多熟悉的歷史事件。

《王冠》中的重要王室成員角色。（劇照）

角色大換血

第五季進入另一個時期，故劇中的演員都會大換血。在《哈利波特》系列中飾演恩不利居（Dolores Jane Umbridge）的Imelda Staunton將會接棒Olivia Colman飾演年老版英女王，《權力遊戲》男星Jonathan Pryce就演出菲臘親王。《天能》女主角Elizabeth Debicki就會飾演戴安娜王妃，查理斯王子就由Dominic West出演。

第五季演員大換血，英女王由《哈利波特》系列中飾演恩不利居（Dolores Jane Umbridge）的Imelda Staunton接棒。（劇照）

《天能》女主角Elizabeth Debicki飾演戴安娜王妃。（劇照）

1992年溫莎堡火災

溫莎堡大火發生於1992年11月20日，有指大火從城堡東北的一間小禮拜堂燒起，火勢迅速蔓延，5英里外都能見到大火。當時有200多名消防隊員聞迅趕赴現場滅火，附近居民以及遊客則組成人鏈，從火中「搶救」書、畫、文物。女王得悉後，也迅速趕到現場察看火情。經過四個多小時撲火，火勢終於得以控制，可惜古堡內的教堂、國宴廳、畫室等建築已被嚴重燒毀，損失達數千萬英鎊。

第五季還原了1992年溫莎堡火災。（劇照）

溫莎堡內的教堂、國宴廳、畫室等建築已被嚴重燒毀，損失達數千萬英鎊。（劇照）

戴妃查理斯世紀離婚

本季將會進入英國極為動蕩的90年代，亦會伴隨是是非非，包括劇迷最關注的查理斯婚內出軌卡米拉，導致戴妃身心受創，當時戴妃更曾經公開表示：「一段婚姻入面有三個人在內，實在太擠迫了。」在劇中亦有不少查理斯（Dominic West飾）與卡米拉（Olivia Williams）偷情及接吻的片段，亦有戴妃接受訪問及與英女王相討離婚戲劇性的畫面。

在劇中有不少查理斯（Dominic West飾）與卡米拉（Olivia Williams）偷情的場面。（劇照）

本季聚焦戴妃與查理斯感情決裂。（劇照）

97香港回歸

本季橫跨港英殖民地時期，為了還原當年香港的情況，劇組不惜搭建香港殖民地時期的街景，而劇中亦重現1997年7月英國將香港主權移交中國的過程。在預告中看到香港回歸情節，在大雨下回收英國國旗，而末代港督彭定康就會由Oliver Milburn飾演。

預告見到香港回歸畫面。（《王冠》第五季預告截圖）

《天能》女主角神還原戴妃

戴妃離世多年，一直都有製片人尋找合適人選飾演戴妃這個人物，曾經飾演過戴妃的女星有Naomi Watts、Kristen Stewart及於《王冠》第四季的年輕版戴妃Emma Corrin。過去多年，外界一致認為《天能》女主角Elizabeth Debicki無論身形、五官及氣質都是飾演戴妃的最佳人選，如今大家能夠在第五季看到她神還原戴妃多個景點造型。

有大批劇迷都讚Elizabeth Debicki與戴妃很相似。（劇照）

Elizabeth Debicki在片場穿上「復仇之裙」，還原已故戴安娜王妃的經典造型。（Twitter圖片）

戴妃於1994年穿上「復仇之裙」。（Twitter圖片）

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