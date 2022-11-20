Marvel︱電影宇宙第四階段今年終結　公開15部電影劇集上映時間表

漫威電影宇宙（MCU）第四階段的過渡期將於電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther：Wakanda Forever）上映及節日限定版《銀河守護隊》迷你影集播出後，正式完結。而MCU的第五階段將會開發更廣闊無邊的宇宙，並以《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and The Wasp：Quantumania）作為頭炮作品，介紹新一輪的終極反派「征服者康」（Kang the Conqueror）再度登場。

漫威電影宇宙第五階段將以《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》為頭炮電影作品。（《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》先導海報）

早前Marvel透過D23博覽會公布一系列第四、五階段電影及電視劇作品，而日前據外媒報道，Marvel已經宣布15部作品的預計上映日期，囊括《復仇者聯盟》（Avengers）的續作等超級鉅製，以及萬眾期待的《死侍3》（Deadpool 3）與《神奇4俠》（Fantastic Four），時間表更橫跨2023年至2026年！

漫威公布的電影時間表裡，包括萬眾期待的電影《死侍3》。《死侍》電影劇照。（imdb）

《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》

漫威電影宇宙的第五階段開山作《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》，將於2023年2月17日上映。電影早前已推出首輪預告片，講述蟻俠一家誤闖量子領域，發現量子空間存在驚人的宇宙國度，更遇上Thanos級別的終極大反派「征服者康」，似乎電影將會開啟MCU新一輪危機，並延續至第五、六階段完結為止。

《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》裡，蟻俠一家五口將誤闖量子領域，迎來新一波危機。（《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》預告截圖）

反派「征服者康」以漫畫中的經典造型出現。（影片截圖）

《神秘入侵》（Secret Invasion）

漫威電影宇宙第五階段的首部電視劇，將於2023年春季於Disney+串流平台上播放。而電視劇的主演名單中，除了飾演前神盾局長Nick Fury的演員森姆L積遜外，更驚喜發現《權力遊戲》（Game of Thrones）的「龍母」Emilia Clarke擔崗演出，期待值馬上提高！

Marvel早前已於D23博覽宣布《神秘入侵》將會於電影宇宙第階段推出。（imdb）

《神秘入侵》將會由《權力遊戲》的「龍母」Emilia Clarke主演，令電影的期待感大增。（imdb）

《銀河守護隊3》（Guardian of the Galaxy）

剛上任DC行政總裁的占士根（James Gunn），在漫威電影宇宙以拍攝《銀河守護隊》著名，而他在漫威最後一部執導的電影《銀河守護隊3》，將於2023年5月5日上映，相信占士根在離開漫威電影宇宙前，一定會以震撼驚喜在影迷心目中留下痕跡。

《銀河守護隊》將會推出第三部續作。（imdb）

《銀河守護隊》一眾成員在《雷神奇俠4：愛與雷霆》與雷神分別後，繼續守衞銀河系。（imdb）

《迴音》（Echo）

在《鷹眼》（Hawkeye）登場的聾啞角色Echo，將會推出個人電視劇集，講述他由一位一心復仇的黑道頭目，蛻變成一位超級英雄。電視劇將於2023年夏季在Disney+串流平台上播出。

《迴音》將會把Echo由一位黑幫頭目，轉化成一位超級英雄。（imdb）

Echo早前已於《鷹眼》電視劇裡以反派角色登場。（imdb）

《洛基》第二季（Loki Season 2）

由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）飾演的角色洛基，雖然在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）的開場被Thanos殺死，但卻在電視劇中回歸，更遇到自己在多元宇宙的其他分身，電視劇廣受影迷歡迎。而《洛基》將會推出第二季，並於2023年夏季上線Disney+串流平台。

漫威電影宇宙第四階段電視劇《洛基》大受歡迎，馬上推出《洛基》第二季，繼續發掘多元宇宙的世界觀。（imdb）

洛基雖然在《復仇者聯盟3：無限之戰》開首被Thanos殺死，但在電視劇裡再度登場。（imdb）

《Marvel隊長2》（The Marvels）

漫威電影宇宙其中一位最強超級英雄Marvel隊長，自《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）與一眾復仇者共抗Thanos後，重返銀河系，守護其他星系的安全。而第四階段中，電視劇《Ms. Marvel》介紹了穆斯林少女超級英雄卡瑪拉克汗（Kamal Khan）登場，將會在《Marvel隊長2》聯同他的偶像Marvel隊長一同展開歷程。電影將於2023年7月28日上映。

《Marvel隊長》的續作，以《The Marvels》為名，寓表將會有多於一位稱號為「Marvel」的角色參與。（imdb）

Marvel隊長在《復仇者聯盟4：終局之戰》後，離開地球，繼續守衞銀河系的職責。（imdb）

穆斯林少女卡瑪拉克汗以Marvel隊長為偶像，在得到超能力後，被稱為Ms Marvel。（imdb）

《鋼鐵之心》（Ironheart）

《黑豹2：瓦干達萬歲》裡，除了推出新黑豹，介紹Marvel「一哥」鐵甲奇俠（Iron Man）的接班人鋼鐵之心（Ironheart）登場。作為天才少女的Riri Williams，在《黑豹2》裡幾乎釀成瓦干達滅絕危機後，返回波士頓後繼續生活與學業。然而要成為Iron Man的接班人，Riri Williams一角需要進一步發展背景故事，並透過個人經歷裡繼續成長。《鋼鐵之心》電視劇將於2023年秋季在Disney+串流平台上線。

剛於《黑豹2：瓦干達萬歲》新鮮滾熱辣登場的鋼鐵之心，將推出個人電視劇集，深化角色的背景。（imdb）

在《黑豹2：瓦干達萬歲》裡登場的鋼鐵之心Riri Williams，需要更深厚的角色背景，才能承擔鐵甲奇俠接班人的責任。（《黑豹2：瓦干達萬歲》預告截圖）

《阿嘉莎：混沌女巫》（Agatha：Coven of Chaos）

在第四階段電視劇《WandaVision》裡登場的女巫阿嘉莎，利用巫術誘導緋紅女巫（Scarlet Witch），企圖奪取他的法力，然而在緋紅女巫與幻視一家的合作下，成功打敗阿嘉莎。以作為比緋紅女巫更資深的魔法師，阿嘉莎的背景具有更多發展的機會，而電視劇《阿嘉莎：混沌女巫》將會於2023年冬季在Disney+串流平台上線。

《阿嘉莎：混沌女巫》將會推出個人電視劇作品。（imdb）

女巫阿嘉莎於《WandaVision》裡出場，誘導緋紅女巫學習黑魔法，並企圖奪取他的法力。（imdb）

《夜魔俠：重生》（Daredevil：Born Again）

曾經被漫威授出版權的角色夜魔俠（Daredevil），曾經由Charlie Cox主演三季的個人電視劇及捍衞者聯盟（The Defenders）。而漫威收回版權後，隨即安排夜魔俠於電視劇《She-Hulk》裡亮相，更與She-Hulk擦出火花。而作為《捍衞者聯盟》裡最受歡迎的角色，夜魔俠首先在漫威電影宇宙推出個人劇集，將於2024年春季於Disney+串流平台上線。

《夜魔俠》曾經被拍成電影及電視劇，Marvel將會以電視劇方式重新推出。（imdb）

由Charlie Cox飾演的夜魔俠，早前已於《She-Hulk》電視劇裡登場。（imdb）

《美國隊長4：新世界秩序》（Captain America：New World Order）

自原美國隊長Steve Rogers於《復仇者聯盟4：終局之戰》結尾「畢業」後，美國隊長經過《飛隼與寒冬戰士》（Falcon and the Winter Soldier）劇集的發展後，最後由飛隼接手，成為正式的美國隊長接班人。而漫威亦會再度推出以美國隊長為名的電影，並於2024年5月3日上映。

《美國隊長4：新世界秩序》將會承繼《飛隼與寒冬戰士》電視劇進行發展。（imdb）

飛隼繼承好友Steve Rogers成為第二代美國隊長。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

《雷霆特攻隊》（Thunderbolts）

被譽為漫威版「自殺特工隊」的《雷霆特攻隊》，將會齊集一眾游走於灰色地帶的黑化超級英雄，成為一隊黑馬，相信在搞破壞之餘，一眾角色將會於電影裡經歷不少成長，找到屬於自己的定位。而《雷霆特攻隊》電影將會於2024年7月26日上映。

《雷霆特攻隊》將會是Marvel版的「自殺特攻隊」。（imdb）

電影《Thunderbolts》早前已公布陣容，包括新「黑寡婦」Florence Pugh 、「紅色守衛者」David Harbour、「新美國隊長」Wyatt Russell及「寒冬戰士」Sebastian Stan等。（Marvel Studios）

《幽靈刺客》（Blade）

《幽靈刺客》曾經被Marvel授出版權，並被拍成電影三部曲，由Wesley Snipes主演。在Marvel回收版權後，拍攝重啟版電影，將於2024年9月6日上映。

《幽靈刺客》曾經將會推出個人電視劇作品。（imdb）

《幽靈刺客》曾經被拍成電影三部曲，由非裔影星Wesley Snipes主演。（imdb）

《死侍3》（Deadpool 3）

萬眾期待的《死侍3》電影，繼早前曉治積曼（Hugh Jackman）宣布以狼人身份回歸大銀幕後，一度成為網絡熱話，亦令影迷加倍期待《死侍3》，而電影則將會於2024年11月8日上映。

《死侍3》將會帶超級英雄嘴炮王及令人期待已久的狼人回歸。（imdb）

《神奇4俠》（Fantastic Four）

曾經被三度搬上大銀幕的《神奇4俠》，將回歸Marvel並推出全新電影。《神奇4俠》之首神奇先生（Mister Fantastic）Reed Richards早前已於《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）重新亮相，令觀眾驚喜萬分。而《神奇4俠》電影將於2025年2月14日上映。

漫威電影宇宙終於收回了曾經三度被搬上大銀幕的《神奇4俠》，拍攝原汁原味的版本。（imdb）

早前神奇先生已經於《奇異博士2：失控多元宇宙》裡亮相。（imdb）

《復仇者聯盟5》（Avengers：The Kang Dynasty）

以《復仇者聯盟》為中軸的Marvel鉅製，將會在一系列新超級英雄亮相後，重新齊集，對抗新掘起的終極反派「征服者康」。《復仇者聯盟5》將於2025年5月2日上映。

《復仇者聯盟5》將會以「征服者康」為終極反派。（imdb）

《復仇者聯盟6》（Avengers：Secret Wars）

在《復仇者聯盟5》上映一年，Marvel將會推出《復仇者聯盟6》，據外媒報道，電影將會根據幾本近年出版的漫畫劇情改編，將涉及多元宇宙的槪念以及當中的大戰。《復仇者聯盟6》將於2026年5月1日上映。