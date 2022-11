Marvel︱電影宇宙第四階段今年終結　公開15部電影劇集上映時間表

漫威電影宇宙(MCU)第四階段的過渡期將於電影《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther:Wakanda Forever)上映及節日限定版《銀河守護隊》迷你影集播出後,正式完結。而MCU的第五階段將會開發更廣闊無邊的宇宙,並以《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and The Wasp:Quantumania)作為頭炮作品,介紹新一輪的終極反派「征服者康」(Kang the Conqueror)再度登場。

漫威電影宇宙第五階段將以《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》為頭炮電影作品。(《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》先導海報)

早前Marvel透過D23博覽會公布一系列第四、五階段電影及電視劇作品,而日前據外媒報道,Marvel已經宣布15部作品的預計上映日期,囊括《復仇者聯盟》(Avengers)的續作等超級鉅製,以及萬眾期待的《死侍3》(Deadpool 3)與《神奇4俠》(Fantastic Four),時間表更橫跨2023年至2026年!

漫威公布的電影時間表裡,包括萬眾期待的電影《死侍3》。《死侍》電影劇照。(imdb)

《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》

漫威電影宇宙的第五階段開山作《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》,將於2023年2月17日上映。電影早前已推出首輪預告片,講述蟻俠一家誤闖量子領域,發現量子空間存在驚人的宇宙國度,更遇上Thanos級別的終極大反派「征服者康」,似乎電影將會開啟MCU新一輪危機,並延續至第五、六階段完結為止。

《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》裡,蟻俠一家五口將誤闖量子領域,迎來新一波危機。(《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》預告截圖)

反派「征服者康」以漫畫中的經典造型出現。(影片截圖)

《神秘入侵》(Secret Invasion)

漫威電影宇宙第五階段的首部電視劇,將於2023年春季於Disney+串流平台上播放。而電視劇的主演名單中,除了飾演前神盾局長Nick Fury的演員森姆L積遜外,更驚喜發現《權力遊戲》(Game of Thrones)的「龍母」Emilia Clarke擔崗演出,期待值馬上提高!

Marvel早前已於D23博覽宣布《神秘入侵》將會於電影宇宙第階段推出。(imdb)

《神秘入侵》將會由《權力遊戲》的「龍母」Emilia Clarke主演,令電影的期待感大增。(imdb)

《銀河守護隊3》(Guardian of the Galaxy)

剛上任DC行政總裁的占士根(James Gunn),在漫威電影宇宙以拍攝《銀河守護隊》著名,而他在漫威最後一部執導的電影《銀河守護隊3》,將於2023年5月5日上映,相信占士根在離開漫威電影宇宙前,一定會以震撼驚喜在影迷心目中留下痕跡。

《銀河守護隊》將會推出第三部續作。(imdb)

《銀河守護隊》一眾成員在《雷神奇俠4:愛與雷霆》與雷神分別後,繼續守衞銀河系。(imdb)

《迴音》(Echo)

在《鷹眼》(Hawkeye)登場的聾啞角色Echo,將會推出個人電視劇集,講述他由一位一心復仇的黑道頭目,蛻變成一位超級英雄。電視劇將於2023年夏季在Disney+串流平台上播出。

《迴音》將會把Echo由一位黑幫頭目,轉化成一位超級英雄。(imdb)

Echo早前已於《鷹眼》電視劇裡以反派角色登場。(imdb)

《洛基》第二季(Loki Season 2)

由湯赫度斯頓(Tom Hiddleston)飾演的角色洛基,雖然在《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers:Infinity War)的開場被Thanos殺死,但卻在電視劇中回歸,更遇到自己在多元宇宙的其他分身,電視劇廣受影迷歡迎。而《洛基》將會推出第二季,並於2023年夏季上線Disney+串流平台。

漫威電影宇宙第四階段電視劇《洛基》大受歡迎,馬上推出《洛基》第二季,繼續發掘多元宇宙的世界觀。(imdb)

洛基雖然在《復仇者聯盟3:無限之戰》開首被Thanos殺死,但在電視劇裡再度登場。(imdb)

《Marvel隊長2》(The Marvels)

漫威電影宇宙其中一位最強超級英雄Marvel隊長,自《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame)與一眾復仇者共抗Thanos後,重返銀河系,守護其他星系的安全。而第四階段中,電視劇《Ms. Marvel》介紹了穆斯林少女超級英雄卡瑪拉克汗(Kamal Khan)登場,將會在《Marvel隊長2》聯同他的偶像Marvel隊長一同展開歷程。電影將於2023年7月28日上映。

《Marvel隊長》的續作,以《The Marvels》為名,寓表將會有多於一位稱號為「Marvel」的角色參與。(imdb)

Marvel隊長在《復仇者聯盟4:終局之戰》後,離開地球,繼續守衞銀河系的職責。(imdb)

穆斯林少女卡瑪拉克汗以Marvel隊長為偶像,在得到超能力後,被稱為Ms Marvel。(imdb)

《鋼鐵之心》(Ironheart)

《黑豹2:瓦干達萬歲》裡,除了推出新黑豹,介紹Marvel「一哥」鐵甲奇俠(Iron Man)的接班人鋼鐵之心(Ironheart)登場。作為天才少女的Riri Williams,在《黑豹2》裡幾乎釀成瓦干達滅絕危機後,返回波士頓後繼續生活與學業。然而要成為Iron Man的接班人,Riri Williams一角需要進一步發展背景故事,並透過個人經歷裡繼續成長。《鋼鐵之心》電視劇將於2023年秋季在Disney+串流平台上線。

剛於《黑豹2:瓦干達萬歲》新鮮滾熱辣登場的鋼鐵之心,將推出個人電視劇集,深化角色的背景。(imdb)

在《黑豹2:瓦干達萬歲》裡登場的鋼鐵之心Riri Williams,需要更深厚的角色背景,才能承擔鐵甲奇俠接班人的責任。(《黑豹2:瓦干達萬歲》預告截圖)

《阿嘉莎:混沌女巫》(Agatha:Coven of Chaos)

在第四階段電視劇《WandaVision》裡登場的女巫阿嘉莎,利用巫術誘導緋紅女巫(Scarlet Witch),企圖奪取他的法力,然而在緋紅女巫與幻視一家的合作下,成功打敗阿嘉莎。以作為比緋紅女巫更資深的魔法師,阿嘉莎的背景具有更多發展的機會,而電視劇《阿嘉莎:混沌女巫》將會於2023年冬季在Disney+串流平台上線。

《阿嘉莎:混沌女巫》將會推出個人電視劇作品。(imdb)

女巫阿嘉莎於《WandaVision》裡出場,誘導緋紅女巫學習黑魔法,並企圖奪取他的法力。(imdb)

《夜魔俠:重生》(Daredevil:Born Again)

曾經被漫威授出版權的角色夜魔俠(Daredevil),曾經由Charlie Cox主演三季的個人電視劇及捍衞者聯盟(The Defenders)。而漫威收回版權後,隨即安排夜魔俠於電視劇《She-Hulk》裡亮相,更與She-Hulk擦出火花。而作為《捍衞者聯盟》裡最受歡迎的角色,夜魔俠首先在漫威電影宇宙推出個人劇集,將於2024年春季於Disney+串流平台上線。

《夜魔俠》曾經被拍成電影及電視劇,Marvel將會以電視劇方式重新推出。(imdb)

由Charlie Cox飾演的夜魔俠,早前已於《She-Hulk》電視劇裡登場。(imdb)

《美國隊長4:新世界秩序》(Captain America:New World Order)

自原美國隊長Steve Rogers於《復仇者聯盟4:終局之戰》結尾「畢業」後,美國隊長經過《飛隼與寒冬戰士》(Falcon and the Winter Soldier)劇集的發展後,最後由飛隼接手,成為正式的美國隊長接班人。而漫威亦會再度推出以美國隊長為名的電影,並於2024年5月3日上映。

《美國隊長4:新世界秩序》將會承繼《飛隼與寒冬戰士》電視劇進行發展。(imdb)

飛隼繼承好友Steve Rogers成為第二代美國隊長。(《飛隼與寒冬戰士》劇照)

《雷霆特攻隊》(Thunderbolts)

被譽為漫威版「自殺特工隊」的《雷霆特攻隊》,將會齊集一眾游走於灰色地帶的黑化超級英雄,成為一隊黑馬,相信在搞破壞之餘,一眾角色將會於電影裡經歷不少成長,找到屬於自己的定位。而《雷霆特攻隊》電影將會於2024年7月26日上映。

《雷霆特攻隊》將會是Marvel版的「自殺特攻隊」。(imdb)

電影《Thunderbolts》早前已公布陣容,包括新「黑寡婦」Florence Pugh 、「紅色守衛者」David Harbour、「新美國隊長」Wyatt Russell及「寒冬戰士」Sebastian Stan等。(Marvel Studios)

《幽靈刺客》(Blade)

《幽靈刺客》曾經被Marvel授出版權,並被拍成電影三部曲,由Wesley Snipes主演。在Marvel回收版權後,拍攝重啟版電影,將於2024年9月6日上映。

《幽靈刺客》曾經將會推出個人電視劇作品。(imdb)

《幽靈刺客》曾經被拍成電影三部曲,由非裔影星Wesley Snipes主演。(imdb)

《死侍3》(Deadpool 3)

萬眾期待的《死侍3》電影,繼早前曉治積曼(Hugh Jackman)宣布以狼人身份回歸大銀幕後,一度成為網絡熱話,亦令影迷加倍期待《死侍3》,而電影則將會於2024年11月8日上映。

《死侍3》將會帶超級英雄嘴炮王及令人期待已久的狼人回歸。(imdb)

《神奇4俠》(Fantastic Four)

曾經被三度搬上大銀幕的《神奇4俠》,將回歸Marvel並推出全新電影。《神奇4俠》之首神奇先生(Mister Fantastic)Reed Richards早前已於《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)重新亮相,令觀眾驚喜萬分。而《神奇4俠》電影將於2025年2月14日上映。

漫威電影宇宙終於收回了曾經三度被搬上大銀幕的《神奇4俠》,拍攝原汁原味的版本。(imdb)

早前神奇先生已經於《奇異博士2:失控多元宇宙》裡亮相。(imdb)

《復仇者聯盟5》(Avengers:The Kang Dynasty)

以《復仇者聯盟》為中軸的Marvel鉅製,將會在一系列新超級英雄亮相後,重新齊集,對抗新掘起的終極反派「征服者康」。《復仇者聯盟5》將於2025年5月2日上映。

《復仇者聯盟5》將會以「征服者康」為終極反派。(imdb)

《復仇者聯盟6》(Avengers:Secret Wars)

在《復仇者聯盟5》上映一年,Marvel將會推出《復仇者聯盟6》,據外媒報道,電影將會根據幾本近年出版的漫畫劇情改編,將涉及多元宇宙的槪念以及當中的大戰。《復仇者聯盟6》將於2026年5月1日上映。