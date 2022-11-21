網大《陰陽畫皮》畫面勁香艷踩界　61歲吳毅將演打戲仲好掂

內地網絡電影（網大）《陰陽畫皮》近日上架，故事跟1993年上映的《畫皮之陰陽法王》雷同，似乎又再向港片「致敬」，演員名單中亦出現香港演員吳毅將，現年61歲的他，年前因心臟到腎臟的大動脈血管撕裂而要入院，早前拍抖音片宣傳新片時又被指說話有氣冇力，狀態不佳，不過見他在戲中有連場動作戲，身手依然靈活，狀態不錯。

飾演道長的吳毅將相當搶鏡。（電影截圖）

《陰陽畫皮》講述蛇妖璃清和蜘蛛精綺羅，被修煉至陰邪術的千年鬼婆控制，引誘好色之人並吸食其精魂供鬼婆使用，姐妹倆禍害人間，卻又相依為命。直到璃清在破廟對王生一見鍾情，被他的至情至性，以及對妻子的純良忠誠所打動，在王生身上璃清感受到人間有真愛。

電影出現不少意識大膽場面。（電影截圖）

為獨佔一見鍾情的王生，璃清不擇手段進入王生家，並施計與王生妻子調換皮囊，璃清卻沒料到，她的舉動一再忤逆並惹怒鬼婆，令王生陷入險境，而當王生知道璃清「鳩占鵲巢」妻子身體後，兩人的關係亦走到盡頭。

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雖然網大出名製作粗製濫造，但《陰陽畫皮》難得有心機製作，劇情與特效都算合格，難怪獲部份網民讚賞，加上有幾位美女演員坐鎮，當中包括曾被票選為全球第二美女的韓星Clara Lee李成敏，她們打扮性感，上演連場香艷畫面，相當養眼。