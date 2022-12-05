山怪巨魔｜抖音網紅發現巨人觸動CIA　3個月後離奇死亡遭滅口？

Netflix電影《山怪巨魔》（Troll）以北歐神話中的巨人為主題，講述這個古代怪物竟然在現代社會中出現。巧合的是，今年有類似事件在加拿大發生，一名男子在抖音分享目擊疑似巨人出現的影片，引起大批網民注意。

但詭異的是稍後該名網紅推翻自己的所見所聞，並聲稱為了娛樂效果才製作假影片，而再隔幾個月後竟然傳出他離世的消息，而事件竟牽涉到中央情報局，到底發生咩事？



《山怪巨魔》以北歐神話中的巨人為主題。（劇照）

《山怪巨魔》講述一隻被囚禁1000年的古老巨型生物，在挪威深山甦醒後，摧毀了附近路徑上的一切，並向首都奧斯陸進發。人類必須團結一心，努力阻止怪物造成致命浩劫。

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今年4月，加拿大男子Andrew Dawson在抖音分享了一段影片，點擊率迅速突破超過200萬，影片內容為他跟朋友開車到阿爾伯塔省工作時，在遠處山上發現一個非正常人類的巨大身影。不少網民看過片段後，都認為是神話中出現的巨人怪物。

Andrew Dawson發現疑似巨人身影。（影片截圖）

Andrew Dawson指被疑似CIA跟蹤。（影片截圖）

之後Andrew Dawson多次到訪同一地點，但再也看不到疑似巨人的蹤影，而且被某些權威人士粗暴地阻止他接近該區，並指出這地區不再對外開放，後來Andrew Dawson更指出被疑似中央情報局人員跟蹤，令事件變得更詭秘。

Andrew Dawson分享的最後一段抖音片，拍攝到同一山頭上多了一幢貌似建築物或軍用車輛的物體。（影片截圖）

Andrew Dawson在自述影片中神情緊張，似是旁邊有人在監視他。（影片截圖）

接下來，事情發展來個180度轉變，Andrew Dawson上載新影片，自述整件事都是憑空捏造，是為了娛樂效果才設下的騙局，不過網民認為片段中的他神情緊張，似是旁邊有人在監視他，懷疑他被迫拍下影片來掩藏真相。

今年7月傳出Andrew Dawson的死訊。（網上截圖）

而最恐怖的是，今年7月，即事發3個月後，竟傳出Andrew Dawson的死訊！他最後一次更新抖音為今年5月17日，上載的影片中拍攝到出現疑似巨人的山頭，多了一幢貌似建築物或軍用車輛的物體，附近區域似乎已被權威人士管制。此前有媒體曾聯絡過他，希望訪問他了解巨人事件，但Andrew Dawson就三緘其口表示造假，根本沒有見過任何奇怪東西。