金球獎2023｜賽果即時更新　楊紫瓊大熱奪歌舞/喜劇影后

撰文：陳穎思
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《第80屆金球獎頒獎禮》於現正舉行，《香港01》為大家即時更新得獎名單！

Jennifer Coolidge憑《白蓮花大飯店》（The White Lotus ）奪迷你劇集及電視電影最佳女配角

Paul Walter Hauser憑《黑鳥》（Black Bird）奪迷你劇集及電視電影最佳男配角

—史提芬史匹堡憑《法貝曼：造夢大師》奪最佳導演

—《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）最佳劇本

烏克蘭總統澤連斯基以越洋視像方式發表演說。

《Argentina, 1985》（阿根廷）封最佳外語電影

姬蒂白蘭芝憑《TÁR》奪「劇情電影最佳女主角」

—Julia Garner憑《黑錢勝地》（Ozark）奪「影集最佳女配角」

—Zendaya憑《Euphoria》封「劇情類影集最佳女主角」

—Austin Butler憑《貓王》（Elvis）封」劇情電影最佳男主角」

—《木偶奇遇記》（Pinocchio）封「最佳動畫」

—哥連法路憑《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）奪「歌舞/喜劇電影最佳男主角

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）奪「歌舞/喜劇電影最佳女主角

Quinta Brunson憑《小學風雲》（Abbott Elementary）奪「音樂及喜劇類影集最佳女主角」

—《大熊餐廳》（The Bear）Jeremy Allen White「音樂及喜劇類影集最佳男主角」

《革命雙雄》（RRR）歌曲《Naatu Naatu》奪「最佳原創歌曲」

—《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon）奪「最佳配樂」

—Tyler James Williams憑《小學風雲》（Abbott Elementary）奪「影集最佳男配角」

—安祖娜比莎（Angela Bassett）憑《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever奪「最佳女配角」

—關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）奪「最佳男配角」

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