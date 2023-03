《第38屆獨立精神獎》(The 38th Independent Spirit Awards)於香港時間今日(5日)早上舉行,楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)撃敗勁敵《TÁR》的姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)等9位男、女演員,拿下「最佳主演獎」,令她在下星期舉行的奧斯卡頒獎禮奪獎呼聲更高。

楊紫瓊應演員工會獎後,再度撃敗姬蒂白蘭芝封影后,兩人鬥到難分難解。(視覺中國)

《奇異女俠玩救宇宙》共拿下七個獎成為全晚大贏家,除楊紫瓊拿下「最佳主演獎」,飾演其丈夫的關繼威,與飾演女兒的許瑋倫亦分別奪得「最佳助演獎」及「最佳突破演出」,包辦所有演員獎項,而電影亦以大熱姿態成為最佳劇情片,及拿下最佳導演、最佳劇本及最佳剪接。