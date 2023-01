金球獎2023|楊紫瓊以電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)榮獲《第80屆金球獎》「歌舞/喜劇電影最佳女主角」殊榮,更在周日(8/1)舉行的第94屆國家評論協會獎(National Board of Review Awards)頒獎典禮拿下「最佳女主角」,是該獎項首位亞裔影后,現年60歲的她成功再創事業高峰。但原來楊紫瓊差點因一原因想拒演該電影,而她的跌宕起伏的經歷,也成就了如今這位「香港一代打女」、「國際影星」。



楊紫瓊獲《第80屆金球獎》「歌舞/喜劇電影最佳女主角」殊榮

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)首次入圍角逐金球獎,即獲「歌舞/喜劇電影最佳女主角」殊榮,更成功電影角色秀蓮(Evelyn Wang)完美詮釋。但原來楊紫瓊曾表示在收到劇本時想拒演,因當時定的角色名字是「Michelle Wang」,與她的英文名一樣。但楊紫瓊認為每個角色都需要獨特的靈魂,因此向導演和編劇提議時,表示一定要改角色名,否則她會拒絕接演。看來最後導演和編劇有接納她的意見,將角色名定為「Evelyn Wang」,不然就錯失了這次機會。

40年了,我沒有放手,今日終能站在這裡,是很夢幻的旅程。 楊紫瓊

楊紫瓊以「馬來西亞小姐」冠軍出道 曾被封「香港一代打女」

楊紫瓊以「馬來西亞小姐」冠軍出道,曾被封「香港一代打女」(IG@michelleyeoh_official)

這位「香港一代打女」楊紫瓊其實是一位馬來西亞華裔,她在「馬來西亞小姐」選美競賽中,獲冠軍的頭銜出道,後來機緣巧合下來到香港與周潤發拍廣告片,從此開始在香港影視圈發展。在1986年因《皇家師姐》一片成功走紅,成為「香港一代打女」,後來再接連拍攝多套電影,躍身成為享譽國際的亞裔演員,創造出屬於她的傳奇故事。

60歲楊紫瓊無懼年華老去

擁「馬來西亞小姐」頭銜的楊紫瓊,即使如今已60歲,依然擁其獨特的高貴、優雅氣質,不遜年輕時。楊紫瓊以一身Giorgio Armani高訂禮服現身金球獎,藍黑色抹胸緊身上衣,更突顯她的緊緻的好身材,美貌依舊。楊紫瓊經常在Instagram上分享素顏的相片,無懼年華老去,以最自然真實狀態告訴大家﹐歲月老去沒甚麼可怕的!

楊紫瓊勇走艱辛武打路 曾斷肋骨、十字韌帶撕裂

楊紫瓊勇走艱辛武打路,曾斷肋骨、十字韌帶撕裂,依舊熱愛演員事業(IG@michelleyeoh_official)

楊紫瓊選美冠軍出身,明明可靠美貌在影視圈生存,但偏偏選擇了最辛苦的武打路。武打演員不僅要演技過人,也經歷無數次武打練習、無數次的受傷、失敗,更要冒著生命危險拍攝每一場打戲。楊紫瓊也分享過拍動作片很辛苦,但她熱愛挑戰難度,對於每次拍攝都是充滿熱誠,而且堅持不用替身。

但也因如此,楊紫瓊在1995年拍攝《阿金的故事》時,她在30多米的橋上墜下,當時斷了三根肋骨,幾乎癱瘓,在痊愈後繼續拍攝;在2000年《臥虎藏龍》時,楊紫瓊再次因打戲導致前十字韌帶撕裂,必須到美國進行手術,但手術後立即回去拍攝現場,她曾分享其中一場戲她抱著周潤發,但當時的腳是被木箱固定著,非常敬業。

我不想老是演被男人拯救的女角色,所以我開始練打戲,讓大家知道女人也是可以一樣演出很多元的電影! 楊紫瓊

楊紫瓊對演員事業的熱愛依舊不減

在吃盡苦頭後,如今名成利就的楊紫瓊依然喜愛演員這份職業,堅持以實實在在的表演,為觀眾呈現一場又一場淋漓盡致的武打場面,即使背後是以無數傷痕換來,她依舊希望每一次出現,都能為大家帶來不一樣的演出。

楊紫瓊曾為愛息影 終發現「少奶奶」生活並不適合自己

楊紫瓊在1988年與香港商人潘迪生有過一段3年多的短暫婚姻(微博@智娛至樂)

事業路楊紫瓊選擇不走尋常路,而她的愛情路亦是崎嶇難行。楊紫瓊在1988年與香港商人潘迪生有過一段3年多的短暫婚姻,當時她正在事業上升期,她卻選擇為愛息影,然而這種幸福安逸的生活並不是她想要的。

關於這段短暫婚姻,楊紫瓊曾經在訪談節目《魯豫有約》中提及,她的母親想法較傳統,所以在她母親看來經歷離婚的她,是「失敗的」。但楊紫瓊並不這樣認為,她覺得「幸福」的主導權是在自己手中。

做傳統生兒育女、相夫教子的少奶奶,本來就非自己的真身,我從開始就不是個傳統女人,也早就接受這樣的自己。 楊紫瓊

楊紫瓊終遇上生命中靈魂伴侶

楊紫瓊在2004年終遇上生命中靈魂伴侶尚·陶德(Jean Todt)(IG@michelleyeoh_official)

楊紫瓊即使歷離婚後依然充滿魅力,在多段無疾而終的戀愛和似是而非的緋聞後,終於在2004年遇上了年長她17年的男朋友尚·陶德(Jean Todt),他是前國際汽聯主席及前任法拉利公司CEO﹐與楊紫瓊一樣都是事業有成人士。而這段戀情如今也邁入了第19年,依舊甜蜜穩定,對於如今的楊紫瓊來說擁有一段穩健、互相尊重的關係,且能讓她放心去闖、去工作的伴侶更重要。