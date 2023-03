以神之名｜網傳攝理教已入侵香港大專院校　女網民親爆教條超奇怪

揭開韓國攝理教恐怖真面目的Netflix紀錄片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal)播出後引起極大迴響,教主鄭明析借宗教性侵強姦女信徒,受害人至今已高達近千人。方力申女友葉萱(Maple)更挺身而出詳述被性侵的過程,希望日後不要再有受害者。昨日(8日)有女網民在網上討論區爆料,透露自己曾被攝理教教徒試圖洗腦,更指對方引大批女學生到位於油麻地的神秘教會。

鄭明析對聖經有著另類的詮釋,聲稱自己為「彌賽亞」(Messiah,意即救世主)。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

Maple在紀錄片中透露,自己及女信徒們當時得悉教主要求會面而感高興,更認為自己監獄是為了見主。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

不過回想起被性侵的過程,Maple只覺得自己所做的一切像個傻瓜。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

該女網民在帖文中表示當時自己還是學生,在九龍塘一商場逛街時,遇上兩個正在做專題訪問的女大學生,一時心軟答應受訪兼留下電話號碼予對方後,開始收到對方的訊息,女網民以為能認識新朋友故繼續保持聯絡。兩名女大學生相約該女網民外出,途中兩位大學生在交談期間傳教,更邀請她一起去教會。

該攝理教教會位於油麻地,但位置卻沒有任何門票,現場亦看到有很多大專生信徒。本以為只是正常的教會聚會,但在場的人都衣著亮麗及化了妝,不過教會就提到奇怪的規條,包括男女不能同坐或有任何接觸、要靠靈修提升自己才能上天堂。

鄭明析出入都會被大批身材高挑又漂亮的年輕女生包圍。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

鄭明析曾在明月洞舉行教會活動,當中大批女信徒都穿上比堅尼。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

其後,該兩名女信徒更開始每晚致電女網民要求她祈禱,當教主推出每日金句,信徒就會輪流打給女網民來傳道。同時著她不要上網搜尋關於教會的資料,並強調網絡資料不實。女網民覺得不妥才發現兩女信徒口中的教主,就是攝理教教主鄭明析。

紀錄片亦公開了裸女為教主沖涼的片段。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

這些信徒會稱呼教主為老公。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

