以神之名｜網傳攝理教已入侵香港大專院校 女網民親爆教條超奇怪
揭開韓國攝理教恐怖真面目的Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》（In the Name of God: A Holy Betrayal）播出後引起極大迴響，教主鄭明析借宗教性侵強姦女信徒，受害人至今已高達近千人。方力申女友葉萱（Maple）更挺身而出詳述被性侵的過程，希望日後不要再有受害者。昨日（8日）有女網民在網上討論區爆料，透露自己曾被攝理教教徒試圖洗腦，更指對方引大批女學生到位於油麻地的神秘教會。
該女網民在帖文中表示當時自己還是學生，在九龍塘一商場逛街時，遇上兩個正在做專題訪問的女大學生，一時心軟答應受訪兼留下電話號碼予對方後，開始收到對方的訊息，女網民以為能認識新朋友故繼續保持聯絡。兩名女大學生相約該女網民外出，途中兩位大學生在交談期間傳教，更邀請她一起去教會。
該攝理教教會位於油麻地，但位置卻沒有任何門票，現場亦看到有很多大專生信徒。本以為只是正常的教會聚會，但在場的人都衣著亮麗及化了妝，不過教會就提到奇怪的規條，包括男女不能同坐或有任何接觸、要靠靈修提升自己才能上天堂。
其後，該兩名女信徒更開始每晚致電女網民要求她祈禱，當教主推出每日金句，信徒就會輪流打給女網民來傳道。同時著她不要上網搜尋關於教會的資料，並強調網絡資料不實。女網民覺得不妥才發現兩女信徒口中的教主，就是攝理教教主鄭明析。
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以神之名｜方力申女友被邪教領袖性侵 34秒極變態錄音終極曝光
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攝理教是什麼？
韓國攝理教原名為基督教福音宣教會，又稱JMS，即教主鄭明析名字縮寫。原來早前曾入稟韓國法院禁制Netflix的節目播放，但最後被駁回，相關節目詳情請看。紀錄片中亦曝光了5名裸女服侍鄭明析洗澡的片段。早前再有自稱攝理教徒的家人，大爆攝理教內幕(詳情請看)。
鄭明析是誰？
現年78歲的創辦人兼教主鄭明析，1978年開始到首爾傳教，2009年因性侵罪判監10年，而在入獄期間原來繼續與教徒聯繫調情(方法詳情請看)，在出獄後，鄭明析繼續以愛之名性侵信徒，受害人包括方力申女友葉萱Maple。葉萱前男友以證人身份出庭，爆Maple三年間遭鄭明析侵犯次數達...詳情請看。最新:鄭明析選妃6大變態條件 女信徒名冊曝光