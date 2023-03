《奇異女俠》贏最佳導演　關家永受港片啟發︰鍾情《黃飛鴻》

《奇異女俠玩救宇宙》導演與編劇關家永(Daniel Kwan)與丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert),贏得最佳原創劇本獎。(直播截圖)

獲得第95屆奧斯卡頒獎禮最住原創劇本及最佳導演的《奇異女俠玩救宇宙》(又譯︰媽的多重宇宙,Everything Everywhere All at Onc),導演與編劇均為一個叫丹尼爾(Daniels)的組合,其實當中包括了關家永(Daniel Kwan)與丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert),因二人都叫Daniel,故名為Daniels。

隨後再贏得最佳導演獎。(直播截圖)

《奇異女俠玩救宇宙》導演與編劇關家永(Daniel Kwan)與丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert),在台上笑過不停,相當興奮。(直播截圖)

《東方三俠》是1993年杜琪峯所執導的香港動作科幻電影,程小東擔任動作導演,由三大女星梅艷芳、楊紫瓊、張曼玉領銜主演。(圖片擷取自:BrndnStrssng Twitter)

其中關家永於麻省長大,父親是香港人,母親是台灣人,從小在家中便以粵語、國語及英語溝通。而兩位Daniel是在大學時期,二人都是波士頓Emerson College的學生,在上3D動畫課時,關家永發現身邊這位同學,思維跟自己很相似,就是喜歡創作奇怪的題材,就在動畫創作上,對方的題材是一個關於死去的男孩,而關家永的短片主角,就是一個有奇怪行為的失眠者,二人一見如故。

導演Daniels在構思《奇異女俠玩救宇宙》的電影劇本時,注入了武打動作、東方與西方、家庭關係等元素,在史無前例的故事設定框架下,楊紫瓊成為了飾演主角秀蓮的不二人選。

導演Daniel Kwan(左)及Daniel Scheinert(右)於拍攝現場。(電影公司提供)

「楊紫瓊是不二之選」

早前兩位導演接受《香港01》視像訪問,其中Daniel Scheinert提到:「我們知道女主角需要演譯與處理武打場面、情感橋段以及喜劇,並且需要作為一位華裔美國移民角色時,我們立即想到楊紫瓊。與她會面後,讓我們更清楚了解到,她比我們想像更奇特、幽默以及脆弱,令我們意識到她是演出角色的不二之選,她就是秀蓮。」

導演Daniel Kwan(左)及Daniel Scheinert(右)接受香港01專訪。(專訪截圖)

Daniel Kwan亦補充指:「雖然我們十分清楚她實力如何驚人,但她依然不斷地為我們帶來驚喜。我相信觀眾亦會驚嘆她的演出,因為她展現了演藝生涯的重大突破。」

關家永︰自細看《黃飛鴻》

談及香港電影,兩位導演也分享了他們最喜歡的香港電影,並表示影響了他們在電影上的創作。Daniel Scheinert指:「我最喜歡的香港電影是《少林足球》,在芸芸眾多的作品之中,實在難以作出選擇。」

導演Daniel Kwan(左)及Daniel Scheinert(右)分享他們最喜愛的香港電影,表示香港電影對他們製作啟發良多。(專訪截圖)

而Daniel Kwan則分享:「在成長的過程中,父親與我看過所有李連杰的《黃飛鴻》電影,我對這個系列情有獨鍾。我十分慶幸在成長過程中看過很多香港電影,並從中抽取大量元素,作為這部電影的參考。」

《奇異女俠玩救宇宙》採用了破格的多元宇宙科幻元素,打造了大量平行時空,楊紫瓊飾演的秀蓮穿越於多元宇宙之間,與珍美李寇蒂斯、關繼威等角色有着迥異的關係,有時是戀人、有時是朋友、有時是敵人。