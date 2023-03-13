《奇異女俠》贏最佳導演 關家永受港片啟發︰鍾情《黃飛鴻》
獲得第95屆奧斯卡頒獎禮最住原創劇本及最佳導演的《奇異女俠玩救宇宙》（又譯︰媽的多重宇宙，Everything Everywhere All at Onc），導演與編劇均為一個叫丹尼爾（Daniels）的組合，其實當中包括了關家永（Daniel Kwan）與丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert），因二人都叫Daniel，故名為Daniels。
其中關家永於麻省長大，父親是香港人，母親是台灣人，從小在家中便以粵語、國語及英語溝通。而兩位Daniel是在大學時期，二人都是波士頓Emerson College的學生，在上3D動畫課時，關家永發現身邊這位同學，思維跟自己很相似，就是喜歡創作奇怪的題材，就在動畫創作上，對方的題材是一個關於死去的男孩，而關家永的短片主角，就是一個有奇怪行為的失眠者，二人一見如故。
導演Daniels在構思《奇異女俠玩救宇宙》的電影劇本時，注入了武打動作、東方與西方、家庭關係等元素，在史無前例的故事設定框架下，楊紫瓊成為了飾演主角秀蓮的不二人選。
「楊紫瓊是不二之選」
早前兩位導演接受《香港01》視像訪問，其中Daniel Scheinert提到：「我們知道女主角需要演譯與處理武打場面、情感橋段以及喜劇，並且需要作為一位華裔美國移民角色時，我們立即想到楊紫瓊。與她會面後，讓我們更清楚了解到，她比我們想像更奇特、幽默以及脆弱，令我們意識到她是演出角色的不二之選，她就是秀蓮。」
Daniel Kwan亦補充指：「雖然我們十分清楚她實力如何驚人，但她依然不斷地為我們帶來驚喜。我相信觀眾亦會驚嘆她的演出，因為她展現了演藝生涯的重大突破。」
關家永︰自細看《黃飛鴻》
談及香港電影，兩位導演也分享了他們最喜歡的香港電影，並表示影響了他們在電影上的創作。Daniel Scheinert指：「我最喜歡的香港電影是《少林足球》，在芸芸眾多的作品之中，實在難以作出選擇。」
而Daniel Kwan則分享：「在成長的過程中，父親與我看過所有李連杰的《黃飛鴻》電影，我對這個系列情有獨鍾。我十分慶幸在成長過程中看過很多香港電影，並從中抽取大量元素，作為這部電影的參考。」
《奇異女俠玩救宇宙》採用了破格的多元宇宙科幻元素，打造了大量平行時空，楊紫瓊飾演的秀蓮穿越於多元宇宙之間，與珍美李寇蒂斯、關繼威等角色有着迥異的關係，有時是戀人、有時是朋友、有時是敵人。
奧斯卡2023完整得獎名單?最佳男女主角是誰?
香港01為你提供奧斯卡2023完整得獎名單，最佳男配角已誕生，全場歡呼尖叫場面感動。而奧斯卡2023最佳男女主角已出爐，更有史上首位華人影后。《奇異女俠》更連掃七獎。
楊紫瓊的老公和男友是誰？
楊紫瓊到香港發展後曾經跟富商結婚，但隱退後的豪門婚姻生活並不美滿。後來，年紀大17歲的法拉利前任總裁向她跪地示愛這位全亞洲最高身價的武打女星，楊紫瓊曾經講述過自己的忘年戀為何能如此甜蜜。