《奇異女俠》贏最佳導演　關家永受港片啟發︰鍾情《黃飛鴻》

《奇異女俠玩救宇宙》導演與編劇關家永（Daniel Kwan）與丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert），贏得最佳原創劇本獎。（直播截圖）

獲得第95屆奧斯卡頒獎禮最住原創劇本及最佳導演的《奇異女俠玩救宇宙》（又譯︰媽的多重宇宙，Everything Everywhere All at Onc），導演與編劇均為一個叫丹尼爾（Daniels）的組合，其實當中包括了關家永（Daniel Kwan）與丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert），因二人都叫Daniel，故名為Daniels。

隨後再贏得最佳導演獎。(直播截圖）

《奇異女俠玩救宇宙》導演與編劇關家永（Daniel Kwan）與丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert），在台上笑過不停，相當興奮。（直播截圖）

《東方三俠》是1993年杜琪峯所執導的香港動作科幻電影，程小東擔任動作導演，由三大女星梅艷芳、楊紫瓊、張曼玉領銜主演。（圖片擷取自：BrndnStrssng Twitter）

其中關家永於麻省長大，父親是香港人，母親是台灣人，從小在家中便以粵語、國語及英語溝通。而兩位Daniel是在大學時期，二人都是波士頓Emerson College的學生，在上3D動畫課時，關家永發現身邊這位同學，思維跟自己很相似，就是喜歡創作奇怪的題材，就在動畫創作上，對方的題材是一個關於死去的男孩，而關家永的短片主角，就是一個有奇怪行為的失眠者，二人一見如故。

導演Daniels在構思《奇異女俠玩救宇宙》的電影劇本時，注入了武打動作、東方與西方、家庭關係等元素，在史無前例的故事設定框架下，楊紫瓊成為了飾演主角秀蓮的不二人選。

導演Daniel Kwan（左）及Daniel Scheinert（右）於拍攝現場。（電影公司提供）

「楊紫瓊是不二之選」

早前兩位導演接受《香港01》視像訪問，其中Daniel Scheinert提到：「我們知道女主角需要演譯與處理武打場面、情感橋段以及喜劇，並且需要作為一位華裔美國移民角色時，我們立即想到楊紫瓊。與她會面後，讓我們更清楚了解到，她比我們想像更奇特、幽默以及脆弱，令我們意識到她是演出角色的不二之選，她就是秀蓮。」

導演Daniel Kwan（左）及Daniel Scheinert（右）接受香港01專訪。（專訪截圖）

Daniel Kwan亦補充指：「雖然我們十分清楚她實力如何驚人，但她依然不斷地為我們帶來驚喜。我相信觀眾亦會驚嘆她的演出，因為她展現了演藝生涯的重大突破。」

關家永︰自細看《黃飛鴻》

談及香港電影，兩位導演也分享了他們最喜歡的香港電影，並表示影響了他們在電影上的創作。Daniel Scheinert指：「我最喜歡的香港電影是《少林足球》，在芸芸眾多的作品之中，實在難以作出選擇。」

導演Daniel Kwan（左）及Daniel Scheinert（右）分享他們最喜愛的香港電影，表示香港電影對他們製作啟發良多。（專訪截圖）

而Daniel Kwan則分享：「在成長的過程中，父親與我看過所有李連杰的《黃飛鴻》電影，我對這個系列情有獨鍾。我十分慶幸在成長過程中看過很多香港電影，並從中抽取大量元素，作為這部電影的參考。」

《奇異女俠玩救宇宙》採用了破格的多元宇宙科幻元素，打造了大量平行時空，楊紫瓊飾演的秀蓮穿越於多元宇宙之間，與珍美李寇蒂斯、關繼威等角色有着迥異的關係，有時是戀人、有時是朋友、有時是敵人。