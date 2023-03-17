海關戰線 |謝霆鋒懶理受傷忍痛堅持拍攝　網友：對自己太狠了

由謝霆鋒主演兼首擔任動作指導的電影《海關戰線》近日曝光了拍攝花絮片段，劇中有不少打鬥危險動作都沒有用替身均由他親自上陣，即使在過程中受傷他都忍痛堅持拍攝，根本就是玩命演出。而身為動作指導的他，亦非常盡責紀錄每一場動作戲，指導劇中演員動作戲等，相當敬業，讓不少網友讚不絕口直言其是一位值得敬佩的實力演員。

謝霆鋒在《海關戰線》中，還擔任動作指導。（影片截圖）

從花絮片可見，謝霆鋒從兩層樓高的地下摔下來，整個身體跌落在鐵皮櫃上發出多重巨響，最後摔跌在地上，幾乎痛到難以站起來，只是隔着屏幕都感覺到痛楚。而在拍攝的過程中，他的臉孔擦傷出血，令不少工作人員非常擔心，但他就認為小事一句：「沒事沒事。」之後繼續投入拍攝，相當敬業。

謝霆鋒痛到難以站起來。（影片截圖）

除此之外，謝霆鋒更親自上陣玩火，直接在身上點燃火種，用其雙手不停撲滅，過程中不慎被火燙到，但完全沒有立即喊停，依然投入在角色當中，面目猙獰地撲火拯救自己。而鏡頭一轉，他在一場打鬥戲中，被其他演員用木棍大力地打在手臂上，明顯地手臂有傷痛楚非常，但他依然強忍表示沒問題，這一些動作完全沒有用替身，他全程親自上陣，絕對是一位敬業的實力演員。

站在他的角度上認為香港動作電影確是要付出許多努力﹑親力親為靠拼搏打回來的，他表示：「因為其實我入行就是因為看了很多香港的動作電影，香港動作還是得拼回來。」

受傷仍繼續拍攝。（影片截圖）

作為演員他相當敬業，而作為動作指導他亦非常稱職，在拍攝過程中其相當注重演員的安全以及細節，每一場的動作戲他都事先用手機拍攝，研判需要改進的地方，還認真幫張學友調整持槍的細節，務求在每一個環節都做得完美。不少網友看見他對工作的認真態度都大表值得敬佩，紛紛留言表示：「對自己太狠了」﹑「長得帥氣實力強」等，期待電影上映。

謝霆鋒在拍攝過程中相當注重演員的安全以及細節。（影片截圖）