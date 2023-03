《哈利波特》男星Paul Grant「9又¾月台」暈倒搶救無效　終年56歲

英國男星Paul Grant曾在賣座電影《哈利波特》(Harry Potter)系列中飾演「古靈閣妖精」,上星期四(16日)被發現昏倒在倫敦王十字車站,地點正是《哈利波特》著名拍攝場景「9又¾月台」,緊急送院搶救後被判定腦部死亡,其家人忍痛決定在星期日(19日)移除其維生儀器,於香港時間21日宣布死亡,終年56歲。

英國男星Paul Grant天生患有侏儒症,終年56歲。

Paul在上周四突然在《哈利波特》著名拍攝場景「九又四分三月台」暈倒。

Paul Grant因患有軟骨發育不全症,又稱侏儒症,其身高僅132cm。憑住獨特的侏儒身高,Paul Grant參與過不少大製作電影,包括1983年的《星球大戰:武士復仇》(Star Wars: Episode VI-Return of the Jedi),在片中扮演伊娃族及R2D2,另外還有《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Philosopher's Stone)中的古靈閣妖精,更令影迷印象深刻。

不過,Paul Grant近年沉迷酒精及毒品,幾乎花光所有積蓄。上周四,他在倫敦王十字車站突然暈倒,該處正是哈利波特著名景點「九又四分三月台」。Paul Grant的28歲女兒Sophie Jayne Grant向外媒證實父親猝逝噩耗,家人都很傷心,並稱讚父親「在許多方面都是傳奇」,但暫時未知死因。