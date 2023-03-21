《哈利波特》男星Paul Grant「9又¾月台」暈倒搶救無效　終年56歲

英國男星Paul Grant曾在賣座電影《哈利波特》（Harry Potter）系列中飾演「古靈閣妖精」，上星期四（16日）被發現昏倒在倫敦王十字車站，地點正是《哈利波特》著名拍攝場景「9又¾月台」，緊急送院搶救後被判定腦部死亡，其家人忍痛決定在星期日（19日）移除其維生儀器，於香港時間21日宣布死亡，終年56歲。

英國男星Paul Grant天生患有侏儒症，終年56歲。

Paul在上周四突然在《哈利波特》著名拍攝場景「九又四分三月台」暈倒。

Paul Grant因患有軟骨發育不全症，又稱侏儒症，其身高僅132cm。憑住獨特的侏儒身高，Paul Grant參與過不少大製作電影，包括1983年的《星球大戰：武士復仇》（Star Wars: Episode VI-Return of the Jedi），在片中扮演伊娃族及R2D2，另外還有《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）中的古靈閣妖精，更令影迷印象深刻。

不過，Paul Grant近年沉迷酒精及毒品，幾乎花光所有積蓄。上周四，他在倫敦王十字車站突然暈倒，該處正是哈利波特著名景點「九又四分三月台」。Paul Grant的28歲女兒Sophie Jayne Grant向外媒證實父親猝逝噩耗，家人都很傷心，並稱讚父親「在許多方面都是傳奇」，但暫時未知死因。