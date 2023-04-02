《Joker 小丑2》Lady Gaga現身經典長樓梯　華堅馮力士新造型曝光

2019年上映的《JOKER小丑》不單口碑爆燈，全球票房更突破10億美元，令華堅馮力士（Joaquin Phoenix）拿下首個奧斯卡影帝寶座。續集電影《JOKER 小丑2》（Joker︰Folie à Deux）正拍攝得如火如荼，早前Lady Gaga的「小丑女」Harley Quinn造型就非常亮眼，近日再有媒體拍得新相，今次更重遊舊地，在位於紐約，首集出現的經典長樓梯拍攝。



Lady Gaga日前被拍得在長樓梯取景，成為兩集其中一個交匯點。（視覺中國）

華堅馮力士2019年憑DC漫畫電影《JOKER 小丑》首奪奧斯卡影帝之後，時隔四年原班人馬開拍續集，除了導演Todd Phillips與華堅齊齊回歸，仲加入Lady Gaga扮演「小丑女」Harley Quinn，傳聞續集將變成歌舞劇。而連日來，都有媒體拍得劇組開工，包括華堅馮力士的新小丑造型，還有Lady Gaga現身經典長樓梯，未知劇情走向，但選址已夠吸引力。

另外媒體亦拍得華堅馮力士的新造型。（視覺中國）

這條位於紐約的長樓梯，成為粉絲打卡點。（《JOKER小丑》劇照）

首集《JOKER 小丑》有不少重點鏡頭，其中講到華堅真真正正變成「Joker」後，他以顏料塗面畫上小丑妝，離開家門後在一條長樓梯上跳舞，在樓梯上一彈一跳悠然自得。而這場口便吸引到不少粉絲效法，以這條樓梯作為重點拍攝對象，務求影返張一模一樣角色的「小丑樓梯」。

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地址：美國紐約布朗士

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