《小魚仙》新劇照曝光「輸畀1989年動畫」網民憑一關鍵反讚選角佳

迪士尼經典動畫《小魚仙》（The Little Mermaid／又譯《小美人魚》）從選角以來就受到外界許多抨擊，女主角「艾莉奧」由23歲非裔女星海莉貝莉（Halle Bailey）飾演，確定演出後就因膚色和外型被網友強烈攻擊「比目魚」、「鮟鱇魚」，最近全新的一波《小魚仙》劇照在Twitter流傳，受到許多惡評，就連PTT鄉民也是全面倒負評滿滿，網友毒舌令人笑噴：「王子媽媽比女主角好看正常嗎？」、「海灘那張像遇到熊在裝死」、「這是一個小鯰魚人上岸覓食的故事…」。



《小魚仙》最新劇照近期釋出，不僅在國外招受許多惡評，也沒逃過台灣PTT鄉民的毒舌批評，動畫原版當中最經典的兩個場景，分別是變身為人形的「艾莉奧」和王子再次相遇，以及「艾莉奧」與昏迷不醒的王子在海灘上的一幕，都被拿來和原版動畫做了對比圖。

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PTT鄉民紛紛表示：「劇照我真心以為是迷因」、「這照片真的不是在亂搞嗎？笑死，拍的超像網紅惡搞片」、「因為身高差太多，反而有種誘拐童工黑奴的感」、「烏蘇拉：妳的聲音只夠換這雙短腿」、「照片是美國南北戰爭嗎？」。

海莉貝莉飾演的小魚仙「艾莉奧」和王子祖納候堅（Jonah Hauer-King）演出的人類王子「艾力」站在一起也被認為毫無CP感，兩人還因為身高差距被質疑：「王子有戀童癖？？？」。

《小魚仙》大量的劇照引發網友瘋狂討論，「我的老天！不忍」、「看起來是廉價喜劇」、「女主臉的比例有點像魚欸，突然覺得選得正確」、「這眼距……人魚公主（╳）魚人公主（○）」、「頭巾真的不ok，好像女工，到底為什麼？」。

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海莉貝莉前陣子也在Instagram分享自己還原「艾莉奧」從大海當中被浪花簇擁上岸的經典一幕，不僅膚色和外型飽受攻擊，髒辮的設定和妝容打扮更是罵聲不斷，認為迪士尼根本就是毀人童年。

有台灣網友製作出荷莉貝莉飾演的小美人魚「艾莉奧」和潔西卡亞歷山大（Jessica Alexander）飾演的「烏蘇拉」，只能說沒有比較沒有傷害…

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《小魚仙》真人版電影負評還沒完！Twitter上曝光電影中的全新角色「賽琳娜女王」（Queen Selina），也就是艾力王子的母親，由於選角是一位黑人演員，再次引發一陣驚呼。

網友表示：「如果這個真的是王子他老媽，那真的是搞政治正確搞到常識死亡了」、「如果是生母，那我覺得這電影真的是反串的最高境界了」、「王子的媽媽比女主角好看是正常的嗎？」、「如果王子媽媽是黑人，好歹王子也找個黑白混血的演，明明王子就是白人」、「王子的媽媽至少眼睛是正常的」。

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