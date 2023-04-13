金像獎2023︱鄧月平性感戰紅地氈 鍾雪Ian互攬拍MV︰代粉絲感受
每年一度的影壇盛事「香港電影金像獎」已舉辦至第41屆，並將於週日（16日）於香港文化中心舉行頒獎禮及紅地氈環節。今日（13日），香港電影金像獎協會主席爾冬陞導演攜同副主席莊澄與文雋、董事局成員代表余安安、錢嘉樂、演員鄧月平及鍾雪瑩等，一同為第41屆香港電影金像獎舉行拜神儀式，祈求典禮一切順利。
第41屆香港電影金像獎頒獎典禮除了將由Viu TV進行直播外，亦將會首次由陳海寧、鄧月平及鍾雪瑩三位女演員在當晚全程主持社交媒體直播節目，為觀眾零距離直擊頒獎禮與紅地氈現場實況。負責主持節目的鄧月平與鍾雪瑩在拜神儀式後接受訪問，鄧月平表示：「我好興奮同期待！我覺得大會今次好放手畀我哋盡情喺紅地氈到玩，同埋展現（典禮）另一面！」而二人的拍檔「Dee姐」陳海寧今日因工無法出席，鍾雪瑩表示：「我緊張另一位朋友（陳海寧）啊！我哋今日有一個朋友冇嚟，其實我哋有三個人，仲有陳海寧小姐！」鍾雪瑩更笑指：「我哋特別留返一個『寧』位畀佢！」
至於全程在直播下，鄧月平表示不怕口誤：「我覺得人就一定會講錯嘢！但係真實囉！金像獎係未試過咁樣開Live嘛，我哋要畀人睇嗰面唔係要100%完美，而係要睇後台、紅地氈最真實嘅一面。」她們表示直播長達七小時，期待與觀眾一同經歷、互動，鼓勵觀眾在直播中留言。
鄧月平與鍾雪瑩屆時將全程在紅地氈上，面對潛在性感現身的各女星，鍾雪瑩笑指自己有準備戰衣：「我有『感性』戰衣囉！妳呢？」鄧月平則表示：「我有試過一啲衫嘅，自己會揀一套靚、一套性感。」鍾雪瑩仍然不忘「寧位」的拍檔：「阿平會有性感戰衣，我希望陳海寧都有性感戰衣！」但她們亦表示作為拍檔，不存在性感搶鏡與競爭。
MIRROR成員Ian陳卓賢昨日推出新歌《抱抱無尾熊》的MV，與鍾雪瑩合作演出，片中更有互相擁抱的福利。對於演出MV，鍾雪瑩表示：「好開心啊！都好大壓力嘅，同埋好多小朋友一齊玩，場面好融洽。」
而面對Ian的粉粉或許會因此呷醋，鍾雪瑩高EQ回應：「我代佢哋感受到佢哋嘅感受，將呢份感動傳返畀大家！大家收唔收到？」至於會否為Ian填詞，鍾雪瑩則開放地表示：「睇下未來嘅發展啦！」