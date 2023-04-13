金像獎2023︱鄧月平性感戰紅地氈　鍾雪Ian互攬拍MV︰代粉絲感受

每年一度的影壇盛事「香港電影金像獎」已舉辦至第41屆，並將於週日（16日）於香港文化中心舉行頒獎禮及紅地氈環節。今日（13日），香港電影金像獎協會主席爾冬陞導演攜同副主席莊澄與文雋、董事局成員代表余安安、錢嘉樂、演員鄧月平及鍾雪瑩等，一同為第41屆香港電影金像獎舉行拜神儀式，祈求典禮一切順利。

香港電影金像獎協會主席爾冬陞導演，攜同董事局成員及演員鄧月平、鍾雪瑩等，一同出席第四十一屆香港電影金像獎舉行拜神儀式，祈求典禮一切順利（葉志明 攝）

第41屆香港電影金像獎頒獎典禮除了將由Viu TV進行直播外，亦將會首次由陳海寧、鄧月平及鍾雪瑩三位女演員在當晚全程主持社交媒體直播節目，為觀眾零距離直擊頒獎禮與紅地氈現場實況。負責主持節目的鄧月平與鍾雪瑩在拜神儀式後接受訪問，鄧月平表示：「我好興奮同期待！我覺得大會今次好放手畀我哋盡情喺紅地氈到玩，同埋展現（典禮）另一面！」而二人的拍檔「Dee姐」陳海寧今日因工無法出席，鍾雪瑩表示：「我緊張另一位朋友（陳海寧）啊！我哋今日有一個朋友冇嚟，其實我哋有三個人，仲有陳海寧小姐！」鍾雪瑩更笑指：「我哋特別留返一個『寧』位畀佢！」

鄧月平與鍾雪瑩合照時，特意預留「寧」位予今日未能出席金像獎拜神儀式，但將三人拍檔主持金像獎社交媒體直播的女演員陳海寧。（葉志明 攝）

至於全程在直播下，鄧月平表示不怕口誤：「我覺得人就一定會講錯嘢！但係真實囉！金像獎係未試過咁樣開Live嘛，我哋要畀人睇嗰面唔係要100%完美，而係要睇後台、紅地氈最真實嘅一面。」她們表示直播長達七小時，期待與觀眾一同經歷、互動，鼓勵觀眾在直播中留言。

鄧月平表示，典禮的社交媒體直播雖然全程長達七小時，但也不怕口誤，指是人之常情及真實的表現。（葉志明 攝）

鄧月平與鍾雪瑩屆時將全程在紅地氈上，面對潛在性感現身的各女星，鍾雪瑩笑指自己有準備戰衣：「我有『感性』戰衣囉！妳呢？」鄧月平則表示：「我有試過一啲衫嘅，自己會揀一套靚、一套性感。」鍾雪瑩仍然不忘「寧位」的拍檔：「阿平會有性感戰衣，我希望陳海寧都有性感戰衣！」但她們亦表示作為拍檔，不存在性感搶鏡與競爭。

鍾雪瑩笑指自己預備了「感性戰衣」，亦會期待鄧月平及陳海寧性感現身。（葉志明 攝）

MIRROR成員Ian陳卓賢昨日推出新歌《抱抱無尾熊》的MV，與鍾雪瑩合作演出，片中更有互相擁抱的福利。對於演出MV，鍾雪瑩表示：「好開心啊！都好大壓力嘅，同埋好多小朋友一齊玩，場面好融洽。」

MIRROR成員Ian陳卓賢昨日推出新歌《抱抱無尾熊》的MV，鍾雪瑩是MV女主角。（影片截圖）

Ian陳卓賢在新歌《抱抱無尾熊》MV裡，與鍾雪瑩擁抱。（影片截圖）

而面對Ian的粉粉或許會因此呷醋，鍾雪瑩高EQ回應：「我代佢哋感受到佢哋嘅感受，將呢份感動傳返畀大家！大家收唔收到？」至於會否為Ian填詞，鍾雪瑩則開放地表示：「睇下未來嘅發展啦！」