金像獎2023｜TVB冇採訪記招被爾冬陞笑小器　頒獎禮終派員報道

《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》剛圓滿結束，今年繼續由ViuTV直播，無綫則在同一時段以《獎門人開心消費感謝祭》及《中年好聲音》打對台，日前拜神儀式時，無綫未有派記者去採訪，爾冬陞笑問：「咁小器嘅？」而最終無綫於金像獎當晚終有派員到場，直擊紅地氈及頒獎禮盛況。



《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》於16/4舉行，日前舉行拜神儀式時，香港電影金像獎協會主席爾冬陞導演，攜同副主席莊澄與文雋、董事局成員代表余安安、錢嘉樂等，一同現身。由於金像獎由紅地氈以至頒獎禮都會由ViuTV直播，無綫電視（TVB）則在同一時段以王牌節目《獎門人開心消費感謝祭》及《中年好聲音》迎戰。

金像獎播放的同一時段，無綫以《獎門人開心消費感謝祭》等節目迎戰。

錢嘉樂身為金像獎董事局成員兼獎門人獎老，身份有點尷尬，當日受訪時爾冬陞留意到無綫未有派員採訪，調侃嘉樂說：「點解冇TVB個牌嘅？」錢嘉樂即笑笑口回應：「要反映下喇！」爾冬陞笑指：「咁小器嘅？」錢嘉樂則打圓場謂：「當晚會嚟嘅！」爾冬陞即叫嘉樂叫無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉派員採訪，並說︰「娛樂新聞都要做下嘛！」到頒獎禮當日，無綫亦果真有派人採訪，應該不會再被說小器了！

金像獎拜神當日，無綫冇派人採訪，爾冬陞（右）笑指小器，叫錢嘉樂向曾志偉反映一下。（葉志明攝）

紅地氈訪問時，無綫娛樂新聞台亦有派人到場，圖中可見其咪牌。（陳順禎攝）

無綫在東張+網站更新有關金像獎的消息。（東張+截圖）