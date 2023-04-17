金像獎2023｜TVB冇採訪記招被爾冬陞笑小器 頒獎禮終派員報道
撰文：鄧穎琪
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《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》剛圓滿結束，今年繼續由ViuTV直播，無綫則在同一時段以《獎門人開心消費感謝祭》及《中年好聲音》打對台，日前拜神儀式時，無綫未有派記者去採訪，爾冬陞笑問：「咁小器嘅？」而最終無綫於金像獎當晚終有派員到場，直擊紅地氈及頒獎禮盛況。
《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》於16/4舉行，日前舉行拜神儀式時，香港電影金像獎協會主席爾冬陞導演，攜同副主席莊澄與文雋、董事局成員代表余安安、錢嘉樂等，一同現身。由於金像獎由紅地氈以至頒獎禮都會由ViuTV直播，無綫電視（TVB）則在同一時段以王牌節目《獎門人開心消費感謝祭》及《中年好聲音》迎戰。
錢嘉樂身為金像獎董事局成員兼獎門人獎老，身份有點尷尬，當日受訪時爾冬陞留意到無綫未有派員採訪，調侃嘉樂說：「點解冇TVB個牌嘅？」錢嘉樂即笑笑口回應：「要反映下喇！」爾冬陞笑指：「咁小器嘅？」錢嘉樂則打圓場謂：「當晚會嚟嘅！」爾冬陞即叫嘉樂叫無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉派員採訪，並說︰「娛樂新聞都要做下嘛！」到頒獎禮當日，無綫亦果真有派人採訪，應該不會再被說小器了！