金像獎2023｜吳鎮宇兒子笑老竇陪跑後 叫爾冬陞增「最佳陪跑獎」
撰文：鄧穎琪
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《第四十一屆香港電影金像獎》日前舉行，擔任影帝頒獎嘉賓的吳鎮宇，自嘲六次與金像影帝擦身而過，就連14歲囝囝吳費曼（Feynman）都笑他陪跑。不過Feynman其實好孝順，昨日再出Post標註金像獎主席爾冬陞，促請他增設「最佳陪跑獎」作安慰。
《第四十一屆香港電影金像獎》日前圓滿結束，吳鎮宇驚喜現身做頒獎嘉賓，頒發「最佳男主角」予三度封帝的好友劉青雲。縱然鎮宇的演技早已備受肯定，但六度提名金像影帝皆落空，他不僅在台上自嘲，就連14歲的囝囝吳費曼（Feynman）都出Post取笑他。
當時有收睇直播的Feynman，以「蒸魚」稱呼鎮宇，又叫青雲做「奧巴馬」，他寫下：「可以看出蒸魚抱著他的男友非常開心。」「最後陪跑的魚還是給了現在贏了2次的奧巴馬。」笑爸爸又一次陪跑。
話雖如此，不過Feynman其實好有鎮宇心，昨日他再在微博出Post，叫金像獎主席爾冬陞增設「最佳陪跑獎」，他說：「你好，@爾冬陞 。我覺得金像獎應該加一個最佳陪跑獎，可以說是一個類似安慰獎的獎項，給像《濁水漂流》那種電影一個獎項。」
他還上載了一張相當應景的迷因圖，調侃去年《殺出個黃昏》、《手捲煙》、《怒火》、《智齒》和《梅艷芳》都有獎攞，但《濁水漂流》就冇份。
網友大讚Feynman乖仔又孝順，並留言：「哥，不用這麼委婉的，你直接說頒給吳鎮宇就得了！」