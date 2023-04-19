金像獎2023｜吳鎮宇兒子笑老竇陪跑後　叫爾冬陞增「最佳陪跑獎」

《第四十一屆香港電影金像獎》日前舉行，擔任影帝頒獎嘉賓的吳鎮宇，自嘲六次與金像影帝擦身而過，就連14歲囝囝吳費曼（Feynman）都笑他陪跑。不過Feynman其實好孝順，昨日再出Post標註金像獎主席爾冬陞，促請他增設「最佳陪跑獎」作安慰。



《第四十一屆香港電影金像獎》日前圓滿結束，吳鎮宇驚喜現身做頒獎嘉賓，頒發「最佳男主角」予三度封帝的好友劉青雲。縱然鎮宇的演技早已備受肯定，但六度提名金像影帝皆落空，他不僅在台上自嘲，就連14歲的囝囝吳費曼（Feynman）都出Post取笑他。

吳鎮宇頒發金像影帝時，自嘲六次與這個獎擦身而過，感謝大會讓他有機會摸一摸這個獎，笑言可惜很快獎項就會被無情地搶走。（電視截圖）

當時有收睇直播的Feynman，以「蒸魚」稱呼鎮宇，又叫青雲做「奧巴馬」，他寫下：「可以看出蒸魚抱著他的男友非常開心。」「最後陪跑的魚還是給了現在贏了2次的奧巴馬。」笑爸爸又一次陪跑。

Feynman一向叫鎮宇做「蒸魚」，他影低了「蒸魚」頒獎予劉青雲的一幕，笑他陪跑。（微博：Real吳費曼）

話雖如此，不過Feynman其實好有鎮宇心，昨日他再在微博出Post，叫金像獎主席爾冬陞增設「最佳陪跑獎」，他說：「你好，@爾冬陞 。我覺得金像獎應該加一個最佳陪跑獎，可以說是一個類似安慰獎的獎項，給像《濁水漂流》那種電影一個獎項。」

Feynman標註了金像獎主席爾冬陞，叫他增加「最佳陪跑獎」作安慰。（微博：Real吳費曼）

不知道爾冬陞會否採納Feynman的建議？（資料圖片／陳順禎攝）

他還上載了一張相當應景的迷因圖，調侃去年《殺出個黃昏》、《手捲煙》、《怒火》、《智齒》和《梅艷芳》都有獎攞，但《濁水漂流》就冇份。

Feynman還貼上這張迷因圖，開父親玩笑，指去年很多套電影都有獎攞，但鎮宇主演的《濁水漂流》冇。（微博：Real吳費曼）

鎮宇去年憑《濁水漂流》中的露宿者角色，第六次入圍金像獎「最佳男主角」，這套戲有10項提名，最終卻竟捧蛋收場！（《濁水漂流》劇照）

網友大讚Feynman乖仔又孝順，並留言：「哥，不用這麼委婉的，你直接說頒給吳鎮宇就得了！」

Feynman確實乖仔，最近陪爸爸吳鎮宇去睇黃子華與林海峰的舞台劇《愛我別走》。（微博：Real吳費曼）

此外，Feynman早前又同鎮宇去睇許冠傑演唱會。（微博：Real吳費曼）