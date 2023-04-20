金像獎2023｜蝦頭撰文解釋公關災難　急向王菀之澄清換來一個反應

楊詩敏（蝦頭）於金像獎上失落「最佳女配角」獎，其後因在IG轉發支持者寫住「輸俾王菀之最莫名其妙」的限時動態，引發公關災難。她事後有向傳媒解釋只是無心之失，到今早她再出Post強調一直誠實做人、問心無愧，「有時候可能做得唔夠好嘅係太真、太率直、太容易受傷仍故作堅強💔」，又透露事發後已即時聯絡王菀之澄清，對方覺得蝦頭好傻，還安慰她說：「我梗係知你嘅為人啦！」



日前的《第四十一屆香港電影金像獎頒獎典禮》上，楊詩敏（蝦頭）失落「最佳女配角」獎，在慶功宴上大方表示冇失望，惟事後她轉發了支持者的「輸俾王菀之最莫名其妙」限時動態，加上限動還有對其他獎項賽果的不滿，蝦頭因而鬧出公關災難、被指得罪人多，但她即晚已澄清是一場誤會、無心之失。蝦頭解釋未有細睇清楚才引起誤會，轉發並不代表完全認同他人言論，亦無心做任何傷害人的事，強調自己與王菀之很好朋友，當晚有互相恭喜。誤會後，她又以《正義迴廊》中，唐文奇（麥沛東飾）的經典對白「屈我啦，屈我啦，我冇問題㗎😊」出限時動態。

金像獎後，蝦頭因轉發了這個限時動態，被指得罪人多和陷入公關災難。（網上圖片）

蝦頭日前已解釋事件為一場誤會、無心之失。（資料圖片／梁碧玲攝）

今日（20/4）蝦頭再貼上一張孔雀照片，撰長文解釋事件，她先感激大家連日來以留言和訊息表達祝福、欣賞和信任，認為所有好事和壞事都是學習成長與改變的機會，感謝貴人相助提點，讓她感受到很多愛，並始終相信「所有都是最好的安排」。她澄清：「誤會發生後，有地方話我虛偽 delete story 唔忿氣，係不實嘅陳述，我一直誠實做人，我問心無愧，有時候可能做得唔夠好嘅係太真、太率直、太容易受傷仍故作堅強💔」蝦頭指自己學習勇敢表達是因為人生苦短，還能有真說話時就應盡量分享表達。

蝦頭撰文時配以孔雀相，並說：「4月頭我喺元朗遇上嘅一個奇妙，充滿寓意嘅景像，祝福大家逢凶化吉，好運平安健康來，Love you all.」

蝦頭表示不介意他人的抨擊和批判，事件中只在意兩個人，一是王菀之（Ivana），二是被她轉發限動的那位支持者。她事發後已立即聯絡Ivana，蝦頭說：「我第一時間send msg畀佢講解下究竟發生咩事，發生咗咩誤會，佢第一反應係覺得我好傻，咁緊張一件咁小嘅事，叫我輕鬆面對，佢都安慰我話我梗係知你嘅為人啦，因為佢話我同佢一樣都執著於每個藝術作品，做好自己，將每階段做到最好嘅人。」蝦頭強調自己跟Ivana是好朋友，在乎對方感受，很感謝她信任和明白自己，又預祝其管弦樂作品大成功。

蝦頭事發後第一時間聯絡王菀之解釋誤會，而王菀之只覺得她為小事緊張很傻，並絕對相信蝦頭為人。（資料圖片／陳順禎攝）

至於那位出Story支持蝦頭的朋友，她形容對方為「敢於表達自己嘅支持者」，並說：「我嘅轉發誤會可能會令到佢有所困擾或者心情影響，後尾我哋繼續私訊互相了解，佢冇事我就放心喔🥰」之後她續寫，只需要被懂自己的人相信足夠，也不需要改變任何人，自己做錯就會去改，會變得更好、誠實做人，做好自己和作品。她又補充：「好好學習繼續做人，好好學習繼續善良，用行動、作品說話，再一次衷心感謝大家對我嘅愛同支持，有你哋，係我幾生修來嘅福氣 🍀」