金像獎2023｜王菀之揮低大熱蝦頭兩奪最佳女配角　陳詠燊眼濕濕

「第41屆香港電影金像獎」頒獎典禮今日（16日）於文化中心舉行，當中「最佳女配角」獎項，《正義迴廊》的「蝦頭」楊詩敏呼聲事前甚高，但最終不敵《飯戲攻心》的黑馬王菀之（Ivana），Ivana繼15年前的《金雞sss》後，再次勇奪「最佳女配角」獎項，導演陳詠燊在台下眼濕濕，而Ivana獲獎時就表示：「好多謝大家接受我成為一個女演員！」



梁洛施和魏浚笙擔任頒獎嘉賓。（電視截圖）

《第41屆香港電影金像獎》頒獎典禮今日（16日）舉行，15年已憑《金雞SSS》攞過一次「最佳女配角」的王菀之，憑《飯戲攻心》再奪此獎項，力壓事前大熱的「蝦頭」楊詩敏，以及同戲的林明禎，並從梁洛施與魏浚笙手上接過獎座。

林明禎、余香凝、區嘉雯、蝦頭和王菀之有份角逐「最佳女配角」。（電視截圖）

Ivana對獲獎顯得有點愕然。（電視截圖）

梁洛施與魏浚笙宣讀Ivana名字時，Ivana顯得難以置信，尖叫說：「呀！多謝大家！好多謝大家！好多謝《飯戲攻心》全個family！」台下的導演陳詠燊亦感動得熱淚盈眶，Ivana續說：「有時我會諗我係一個歌手定演員，定係做創作，其實我都好多夢想，但最緊要多謝大家Welcome我喺唔同平台發揮，先至有機會接近夢想成真多一啲。所以好多謝大家接受我成為一個女演員，多謝我屋企人支持我，無論做任何嘢，亦都多謝無論小小嘅歌迷都會支持我做嘅電影，如果有影迷，都會支持我嘅音樂。多謝大家唔會分藝術創作，唔同媒體都會支持，多謝大家，我哋繼續香港電影努力！」

Ivana感謝大家接受她成為一個女演員。（電視截圖）