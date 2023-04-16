金像獎2023｜王菀之揮低大熱蝦頭兩奪最佳女配角 陳詠燊眼濕濕
「第41屆香港電影金像獎」頒獎典禮今日（16日）於文化中心舉行，當中「最佳女配角」獎項，《正義迴廊》的「蝦頭」楊詩敏呼聲事前甚高，但最終不敵《飯戲攻心》的黑馬王菀之（Ivana），Ivana繼15年前的《金雞sss》後，再次勇奪「最佳女配角」獎項，導演陳詠燊在台下眼濕濕，而Ivana獲獎時就表示：「好多謝大家接受我成為一個女演員！」
《第41屆香港電影金像獎》頒獎典禮今日（16日）舉行，15年已憑《金雞SSS》攞過一次「最佳女配角」的王菀之，憑《飯戲攻心》再奪此獎項，力壓事前大熱的「蝦頭」楊詩敏，以及同戲的林明禎，並從梁洛施與魏浚笙手上接過獎座。
梁洛施與魏浚笙宣讀Ivana名字時，Ivana顯得難以置信，尖叫說：「呀！多謝大家！好多謝大家！好多謝《飯戲攻心》全個family！」台下的導演陳詠燊亦感動得熱淚盈眶，Ivana續說：「有時我會諗我係一個歌手定演員，定係做創作，其實我都好多夢想，但最緊要多謝大家Welcome我喺唔同平台發揮，先至有機會接近夢想成真多一啲。所以好多謝大家接受我成為一個女演員，多謝我屋企人支持我，無論做任何嘢，亦都多謝無論小小嘅歌迷都會支持我做嘅電影，如果有影迷，都會支持我嘅音樂。多謝大家唔會分藝術創作，唔同媒體都會支持，多謝大家，我哋繼續香港電影努力！」
金像獎2023得獎名單更新?
金像獎2023今日舉行，香港01為你持續更新完整得獎名單。而今次楊紫瓊（Michelle）率先以頒獎嘉賓亮相，給十九歲的我中的導演郭偉倫與三位英華舊生有到場，而今年行紅地氈多位女星噴血造型，包括林明禎透視露bra，多圖請看。
Mirror 有成員入圍金像獎2023?有那一齣電影掃16項提名?
香港當紅偶像組合MIRROR過去一年，多個成員參與的電影陸續上畫，最佳新演員5個提名中MIRROR已佔3個位置。而有一齣電影而一次過獲2023金像獎16個提名。呂爵安或鄭秀文遇同一暗湧，更多詳情請看。今年特刊更印錯人名，劉青雲變Edan Lui，詳情請看。