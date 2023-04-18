金像獎2023｜蝦頭轉發「輸俾王菀之莫名其妙」限動　引發公關災難

楊詩敏（蝦頭）於金像獎上大熱倒灶，失落「最佳女配角」獎項，敗給王菀之，她在慶功宴上大方表示冇失望，因覺得未係時候就未係時候，又撰文指「得失之間，所有都是最好的安排」；不過，她卻在IG轉發支持者寫住「輸俾王菀之最莫名其妙」的限時動態，被批人前人後兩個樣，鬧公關災難。



「第四十一屆香港電影金像獎」頒獎典禮圓滿結束，勁收過4千萬的《正義迴廊》獲得16項提名，但最終最捧走的只有「新晉導演」以及「最佳剪接」獎，有份提名個人演技獎的演員皆落空，當中入圍「最佳女配角」的楊詩敏（蝦頭）失落此獎，獎項最終落入《飯戲攻心》王菀之，不少網民都形容為大熱倒灶，認為她飾演溺愛智障疑犯唐文奇的家姐唐文珊，法庭戲演技極佳，無獎攞令人大跌眼鏡。

蝦頭在《正義迴廊》飾演麥沛東家姐，為幫細佬不惜擘大眼講大話，演技獲激讚。（《正義迴廊》劇照）

蝦頭在慶功宴上接受傳媒訪問時一度爆喊，她恭喜王菀之獲獎但就表示自己其實冇失望，因為能以非喜劇角色入圍、首次參能加影壇盛事金像獎、與林海峰一齊行紅地氈等，已是可一不可再的一件美事。她透露宣佈結果時確實緊張，但覺得每一位入圍者攞獎都實至名歸。蝦頭大方回應：「如果唔係我，真係未係時候就未係時候。如果係我，因為每個都咁好，我諗我贏好運少少，Ivana攞嘅時候都係好開心。」她又指，收到很多朋友鼓勵、叫她加油、替她不值，跟她說「你是我心目中的最佳女配角」等，已足以令她好感動，覺得十分寶貴。

蝦頭在慶功訪問上指能參與金像獎盛事，與林海峰一齊行紅地氈已是美事，對賽果冇失望。（梁碧玲攝）

另外，她金像獎翌日都有出Post講返典禮當晚的喜悅，包括身為姜糖能興奮與姜濤合照、聽奧斯卡影后楊紫瓊發言聽到熱淚盈眶、獲劉德華擁抱、見到《正義迴廊》何爵天導演攞獎等等，亦有講到「得失之間，所有都是最好的安排🙏🏻」她說對金像獎最最最最最感動的，是得到大家祝福與支持，蝦頭寫下：「你哋每一個留言，每一個message對我嘅祝福 欣賞同支持。失落咗一個獎項，反而令我明白我真正”得到” 嘅係大家對我嘅肯定 實在太寶貴 最有價值 感受到滿滿嘅愛💖🍀唔好唔記得唐文珊帶咗俾我其他民選女配角嘅獎項，分分鐘你都有份投票俾我，所以多謝你哋每一個🥰🥰🥰🥰」

《正義迴廊》導演何爵天獲「新晉導演」獎，蝦頭說若他冇獎攞，會拉大隊走人。（陳順禎攝）

蝦頭自認姜糖，金像獎後最先出的一個Post是與姜濤的合照，亦因而獲大量姜糖留言支持。（IG@yeunghatou）

本來訪問與這個Post出街後，許多網民都讚她回應得體、雖敗猶榮，不過她的一個IG Story卻引起是非，事緣金像獎後蝦頭轉發了大量來自支持者的限時動態，其中一位寫住對賽果失望，有一句是「蝦頭輸俾王菀之（最莫名其妙）」，網民見到即批評蝦頭自製公關災難、慶功宴上扮大方、為人虛偽等，由於該網民都有表達對其餘獎項的不滿，有網民問：「即係佢間接承認同Repost條友講嘅嘢？佢今次得罪了好多人……」「佢又唔係做得好過Ivana好多 搞到好似驚天黑幕好委屈咁」