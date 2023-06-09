盤點港產片15個霸氣黑社會角色　吳鎮宇雙提名另有1個影后上榜！

黑幫電影是港產片中永恆的題材，十套有八套都會有黑社會，如「神作」《古惑仔》系列拍足6集，是港片一大經典。幾乎每個活躍影壇的演員都扮演過黑社會，近日有網民就討論個別演員演得最好、最霸氣的黑社會角色，最深入民心的「𡃁仔南」陳浩南（鄭伊健飾）竟然榜上無名，但張耀揚飾演的烏鴉，在網民心目中的排名完勝梁家輝、曾志偉、吳鎮宇、任達華等影帝級人馬！另外，亦有一位影后突圍而出，拍住一班男人，演技都絕不輸蝕。



1.張耀揚-《古惑仔》烏鴉

烏鴉第一絕對毫無懸念，眾望所歸！直至現時為止，整個華人社會都仍然叫他做烏鴉，在《古惑仔3之隻手遮天》無論是酒樓反枱、投長紅、牛肉刀劈西瓜、打爛關二哥像、開槍殺死細細粒等，每一幕都被觀眾翻Loop又翻Loop，是整個《古惑仔》系列的最強反派，比洪興一眾主角更搶眼。重點是，無論香港以後出過幾多套黑社會電影，網民始終認為只有張耀揚能演活烏鴉一角，絕對是無可替代。

張耀揚可能是全世界食西瓜最有型嘅男人！（電影截圖）

2.吳鎮宇-《古惑仔》𡃁坤／《無間道》倪永孝

吳鎮宇演過的兩個黑社會角色不分高下，《古惑仔》最搶戲反派，除了烏鴉，點少得𡃁坤？他沙啞的聲線與神經質形象，令角色更加立體，於《古惑仔》系列中陰濕卑鄙、壞事做盡，餵陳浩南食春藥令他「勾義嫂」再找人拍片、逼走蔣天生、將大佬B全家滅門兼監生活埋等，睇到人咬牙切齒。不過亦有人覺得他在《無間道》飾演斯文、孝順、食腦卻又心狠手辣的倪永孝，反而更考演技，一句「出得嚟行，預咗要還！」傳誦多年，網民至今仍為他失落金像影帝感到不值。

見到𡃁坤個樣，已經諗起把聲。（電影截圖）

倪永孝跟典型喊打喊殺、聲大夾惡的黑社會完全唔同，講句說話都陰聲細氣。（電影截圖）

3.林家棟-《黑社會》東莞仔

網上一直流傳一句話：「跨欄只服東莞仔！」林家棟瀟灑敏捷跨欄的Gif圖，是每個與他有關的Post都會出現的，也有很多人爭相仿效。東莞仔為搶龍頭棍，對住同門的林雪都冇面畀，到第二集更變本加厲，於貨車上密室大混戰，以一敵眾，斬死了猛嗌「加錢」的職業殺手阿武（鄭浩南飾），貨車車門再次打開時，他拎住刀望出去，再補刀捅死阿武，型到裂！

東莞仔呢個樣好有殺氣。（電影截圖）

4.劉德華-《門徒》昆哥

劉德華以往好有偶像包袱，甚少做奸角，而《門徒》中的毒梟昆哥是他演技一大突破。第一幕經典是他自卑心作祟發老脾，怕人看不起他，喝令侍應把碗拿走，全枱一人一罐魚子醬，怒罵：「當我茂利呀而家？」；第二幕經典，則是他理直氣壯講到自己賣白粉冇份害人：「哎唔知啊，我唔想知啊。做生意只係講供求㗎，有人買咪有人賣囉。喂，食煙仔夠有Cancer啦，咁咪一樣有人食。而家我做宣傳？我無喎，又唔係我哋導佢，無導過佢地呀，關我咩事啫，根本就係佢自己衰，根本就係佢自己衰！關我咩事啫？」

劉德華做奸角昆哥比平時做正派角色更出彩。（電影截圖）

5.曾志偉-《無間道》韓琛

《無間道》中的韓琛，一出場對臥底敬酒，「我呢條命叫做一將功成萬骨枯。」「祝你哋喺警察部一帆風順！」皆是經典金句，但最搶戲一幕必定是他在警察總部掃跌飯盒，本來他對住黃秋生飾演的警長都笑笑口，但兩人講嘢句句有骨，琛哥一秒黑面變樣掉筷子，再一秒掃跌全枱飯盒，喝罵黃秋生，臨走前再講句「我睇你幾時死呀！」「你見過人入殯儀館同屍體握手未呀？」全個起承轉合絕對劇力萬鈞，教材級演技。

韓琛短短幾十秒間的情緒起伏，堪稱教材！（電影截圖）

請按下圖睇其餘10個霸氣黑社會角色：