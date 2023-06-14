別叫我賭神｜周潤發當年做港姐評判　冇投畀袁詠儀：唔好彩撞到佢

電影《別叫我賭神》由周潤發、袁詠儀、廖啟智、白只主演。今日發哥為宣傳，就到髮型屋統當髮型師，為三對父子父女剪髮，而靚靚袁詠儀就成為開剪的第一位。

袁詠儀參選港姐時，正是由發哥做評判。（陳順禎 攝）

問到發哥開工前係咪都會先跑幾公里？發哥：「係呀，因為係習慣。」至於身邊的袁詠儀、柯煒林可有陪跑？發哥秒回：「嘥氣啦，算罷啦，佢（袁詠儀）跑商場比較多，跑網絡shopping 較多。」

今次是袁詠儀跟發哥首次合作，靚靚自言是個好難忘經歷：「好似追星追到自己偶像，圓夢一樣。」發哥都表示今次合作好難忘，「因為阿靚選香港小姐時我做評判，（記：有冇選佢呀？）我冇投佢一票，所以一直唔敢見佢，咁唔好彩呢套戲撞到佢！我都唔知點同佢講。」

發哥為宣傳新戲，充當髮型師為袁詠儀剪髮。（陳順禎 攝）

發哥被追問當年那一票投畀邊個？發哥聲稱唔記得當時還有哪位？袁詠儀便提醒：「嗰屆仲有翁幸蘭，同埋梁小冰，你最鍾意嘅梁小冰。」發哥扮作一臉尷尬打趣地說：「唔好講畀發嫂聽。」似乎當年那一票正是投給梁小冰。

經過今次合作，發哥都有意再同靚靚合作：「想拍套喜劇，叫《兩人瘋癲》，男女主角就係我哋要同佢死過！睇下到時你死定我死。你唔好當我係Chilam先得，Chillam畀你恰，我唔畀你恰呀，我同出品人（發嫂）投訴呀。（袁：我最驚出品人！）我都驚！直頭驚到去對面海，深圳（心震）！」

袁詠儀參選港姐時，正是由發哥做評判。（陳順禎 攝）

袁詠儀笑言：「發哥講嘅都係道理，我哋冇得駁嘴，但唔好見我老公咁多，灌輸埋呢啲知識。」問到二人在戲中做情侶，靚靚更會一齊唱情歌：「係我獻出歌喉嘅一次，我以前好大膽同你一樣出過碟，（發：你有出過碟？十二分十三吋？）係十二分冇分吋！」