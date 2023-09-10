爆谷一周︱何超儀恐陳子聰得知事實　避談病情：最嚴重部分先隱瞞

ViuTV節目《爆谷一周》昨晚（9日）播出第三季第12集，邀請到新近上映的港日合作電影《怨泊》主演兼監製何超儀（Josie）擔任嘉賓，接受主持人谷德昭的訪問。除了在節目上大談電影製作外，何超儀亦罕有提及已故父親「賭王」何鴻燊對自己從事演藝事業的看法，以及抱恙的丈夫陳子聰（Conroy）於澳洲治療期間，自己守候照顧的情況。

《怨泊》女主角兼監製何超儀，出席《爆谷一周》接受谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

谷德昭在訪談之前，提到何超儀在公眾心目中一系列的身份，當中包括「賭王千金」及近日成為熱門話題的「好老婆」。提到「賭王」何鴻燊，Josie笑言父親不反對自己加入演藝圈，卻沒有看自己起初參演電影的作品，Josie笑言：「爸爸會偷聽我的歌曲！有時有人會拿我的東西給他看，八卦雜誌的負面新聞等。」

提及父親，已故賭王何鴻燊時，Josie笑言父親會偷偷聽自己推出的歌。（《爆谷一周》節目截圖）

何超儀透露，已故「賭王」何鴻燊並不反對自己加入娛樂圈。（資料圖片）

何超儀當年憑《豪情》中超啷啷一角榮獲香港電影金像獎「最佳女配角」獎，原來賭王曾看過，Josie更指：「他覺得演繹得不錯，但爸爸給我一句話『你可唔可以唔好再演雞？』」引得谷德昭與現場觀眾大笑！

何超儀亦提及父親何鴻燊有看過自己《豪情》飾演的趙啷啷，但告訴她演得好之餘，亦笑指：「妳可唔可以唔好再演雞？」（《爆谷一周》節目截圖）

何超儀早前因為接受Do姐鄭裕玲節目訪問，分享照顧丈夫陳子聰的點滴後，令外界認識她不為人知的好老婆一面。Josie亦向相識多年的谷德昭透露，自己在丈夫不清醒期間如何作出照顧：「其實醫生應該直接進去告訴病人，他患上甚麼疾病、情況如何，我在旁邊就好像總監一樣，先告訴我。如果消息太壞，我就希望醫生先別告訴他，因為他是個無憂無慮的人，擔心他聽到很恐怖的事實，所以我叫醫生先告訴我。我告訴他也是解釋病情，但最嚴重的部分就先隱瞞、寫在他的筆記簿上，留給他看，但他到今天也不肯看。」

何超儀表示作為照顧者其實亦非常辛苦。（《爆谷一周》節目截圖）

何超儀一直無微不至照顧陳子聰的健康，被封為世紀好老婆。（資料圖片）

超儀亦透露治療期間經常陪伴在陳子聰身邊，亦時常正面地鼓勵他，希望令他知道自己正在康復。Josie亦有分享自己時刻守候的生活：「我很早到醫院、六時去等醫生，我也很累。在醫院等候室的椅子，我直接橫躺下去，把外套捲起來當作枕頭。後來深切治療部接待處的人看到，覺得難受，要我照顧別人同時照顧好自己，於是看到我冷就給我被子，我就脫鞋躺在那邊，後來更有枕頭。」Josie更表示希望Conroy能夠盡早康復，二人亦有不少地方希望一同去旅行。