說笑之人︱視棟篤笑精神為人生哲學　區焯文：將逆境變為喜劇

香港溫情喜劇《說笑之人》上周正式上映，電影由吳肇軒、袁富華、伍詠詩主演，講述一位輕度弱智的單親父親，養育獨子成長，兒子卓文大學畢業後則成為一位棟篤笑表演者，透過轉化成長期間與父親相處的悲喜點滴，成為棟篤笑的原材料。《說笑之人》由《毛俠》導演區焯文執導，區導演早前在接受《香港01》專訪，分享對棟篤笑精神的感悟，以及棟篤笑外衣下的親情故事。

《說笑之人》導演區焯文接受《香港01》專訪，分享對棟篤笑的感悟，以及電影在棟篤笑外衣下的親情故事。（莫匡堯 攝）

棟篤笑的神話

香港曾經歷棟篤笑的黃金年代，自黃子華於1990年舉行首場棟篤笑後，張達明、林海峰等藝人亦先後舉行個人棟篤笑，連殿堂級喜劇大師許冠文亦借鑑該現場表演模式。區焯文導演直言自己深受棟篤笑影響，直言欣賞棟篤笑的表演模式：「因為我很喜歡簡約，要一針見血、打動到觀眾！棟篤笑正正如此，一個人、一枝咪、一個台，足以打動觀眾，讓我認為非常神化！比舞台劇、獨腳戲更神化，獨腳戲可能也有其他配套，但棟篤笑真的沒有！」他更認為棟篤笑不受場地所限，甚至隨時站起也能夠講棟篤笑，這種魔力讓他渴望更深切了解棟篤笑。

區焯文喜歡棟篤笑的簡約，一個人、一枝咪、一個台，便足以打動觀眾。（《說笑之人》電影劇照）

棟篤笑轉化逆境為喜劇

區焯文表示棟篤笑雖然經歷黃金年代，然而香港的棟篤笑文化絕對需要更大力推廣。區焯文分析指：「現在大家認識的棟篤笑表演者，其實均為藝人、演員，甚至只有幾個。他們不單純是棟篤笑表演者，他們其實是明星。但棟篤笑其實有表演者，而香港也有，但知名度遠遠不及外國，甚至遠不及香港『神位』棟篤笑藝人。」

黃子華自1990年起舉辦棟篤笑，亦一手建立棟篤笑的黃金年代。（黃子華facebook圖片）

區焯文表示自己認識許多「真．棟篤笑藝人」，人數遠比外界認識更多，緊密接觸後亦了解到棟篤笑藝人在香港生存有多不容易，他直言：「我這部戲其實在說人生、一對父子在經歷的不容易，正正能用棟篤笑這一套事業、表演的生涯，也非常不容易，非常適合男主角的逆境元素，我便將棟篤笑的背景注入。」

區焯文表示棟篤笑藝人在香港生存並不容易，與《說笑之人》男主角的經歷結合後更突顯逆境元素。（莫匡堯 攝）

《說笑之人》透過華哥（袁富華 飾）與文少（吳肇軒 飾）一對父子的故事，道出棟篤笑最核心的精神：「我絕對希望觀眾捉到棟篤笑的精神，如何將逆境變為喜劇，將逆境變成與大家談笑風生的題材。因為人生充滿逆境，就算現在雨過天晴，但太陽始終會升起、會落山。如果沒有這種棟篤笑的精神，人生實在太痛苦了。」區焯文笑言許多人以為棟篤笑只是在舞台上「講Gag」，但其實背後的精神是要有所經歷，跌得有多深、講出來的笑話便會獲得最響亮的笑聲。導演引用另一位偶像的名言說明：「差利卓別靈也說『最好的喜劇由悲劇衍生出來』這是一種反差。除了是一種棟篤笑的精神，亦是人面對逆境的精神。」更表示是自己的人生哲學，了解到棟篤笑精神後便不謀而合。

區焯文表示將逆境變為喜劇是棟篤笑的精神，亦是自己的人生哲學。（莫匡堯 攝）

由袁富華飾演智障單親父：不二之選

袁富華在《說笑之人》裡飾演的輕度智障單親爸爸華哥，是電影的最大亮點，區焯文導演亦透過簡單的戲名嘗試投射出兩種解讀的角度：「《說笑之人》表面上好像在講軒仔（詹卓文），一個在舞台上講笑話的人；而Ben哥（詹家華）則在社會中是個『被笑之人』，被人笑、看不起，但我正正想說真正現實中的說笑之人其實是Ben哥（的角色）。一個令大家歡樂、溫暖、感動的才是說笑之人。」區導表示過去看過許多Ben哥的戲，認為他擁有一種在寫實演出裡，帶出歡樂及娛樂性的能力，更表示：「起初我設定一個有輕度智障的單親爸爸、養大一個兒子的角色，我要找一位演員能夠擔起這個重任，Ben哥就是不二之選！」

袁富華於電影中飾演輕度智障的單親父親詹家華。區焯文導演認為袁富華是角色的不二之選。（《說笑之人》電影劇照）

寫作劇本期間設計好華哥一角，在袁富華的演繹下，區焯文表示驚喜處處：「觀眾所見的華哥，其實有許多Ben哥的input在當中，我們經過許多溝通，他亦給予許多意見，甚至連華哥的病癥他也為我雕琢得很細緻。」導演更舉例：「去到臨終前，華哥連吞嚥也有問題，他做得很細緻，觀眾着眼看華哥的人生歷程，也足夠回味，看幾次才能發現他的細節位。我寫也沒有寫得這麼仔細，但Ben哥在演繹時賦予這個角色立體感與層次。」

區焯文表示袁富華演繹許多角色的細節，要再三翻看才能留意到。（《說笑之人》電影劇照）

撞名男主角

吳肇軒飾演的男主角名為詹卓文，與導演區焯文的名字同音異字，區焯文笑指：「因為我這部戲希望返回最原始、心底觸動到我的事，除了棟篤笑表演者的辛酸、背後的精神外，最觸動到我自己的元素，包括荃灣——我土生土長的地方；我的母校中學——許多悲歡離合、走堂出貓在裡面發生；最重要是我與父親的關係。」

吳肇軒飾演的主角詹卓文，與導演區焯文（右）有趣地「意外撞名」！（《說笑之人》電影花絮照）

區焯文談及父親的職業，令父子早年相處機會較少：「我爸爸是一位中港司機，好少機會見面，在他退休後才有時間食飯、溝通，我才發現原來爸爸之前默默為這個家付出了許多！」他直言中港司機大多於60至65歲退休，然而父親卻工作至70歲，他起初只感到好奇，後來才發現當年因為自己還在求學當中，父親便走法律罅延續中港司機工作，當時甚至頗提心吊膽。區焯文分享自己的故事後坦言：「我撫心自問，甚麼關係最能打動我？父子的關係最能打動我，於是我便寫一對父子的故事。」

區焯文認為父子親情的故事最能夠打動自己，於是寫成了《說笑之人》。（莫匡堯 攝）

子華封咪後

黃子華於2018年舉行《金盆𠺘口》後宣布封咪，在26場棟篤笑後接受訪問時，黃子華曾言：「我諗好多嘢已經笑唔出，唔知點笑，大勢係悲觀。」對於子華神因此而封咪，態度上與《說笑之人》裡棟篤笑最核心的精神存在差異，區焯文表示：「這部戲與子華神封咪後，再有所發展。軒仔的角色也曾說自己的人生很慘，父親有病、成世被人笑，連同學也知道，這些悲慘的經歷纏繞着他，令他無法再講笑話，正正是這部戲最難搞的死結。」

吳肇軒飾演的文仔，在電影中亦曾言自己的人生非常悲慘。（《說笑之人》電影劇照）

對於悲觀心理，區焯文表示：「人生悲慘的事佔大多數，如果能力面對自己悲慘、陰暗的一面，能夠放在舞台上與大家分享，不論是否好笑，已經突破了自己，是一種心理的掙扎。」他亦表示詹卓文的結局，亦反映電影的着眼點：「我並非要講一個棟篤笑天皇巨星的誕生，不是結局要有一個紅館騷，最後仍然在一間小酒吧被講棟篤笑，最重要是他得到自己的生活與人生觀。」