飯戲攻心2｜誠徵100位兄弟姊妹團　上集6位主角獨欠一位冇出Po

去年票房大收$7,700萬的《飯戲攻心》，月初已公布會有第二集，更公開一張「陳氏一家」的請帖，初步公布咗名單，包括有胡楓、黎彼得、謝君豪、蔣志光、羅蘭同米雪等，至於上集的6位主角就未見人名，有指「陳氏一家」就代表晒6位，但亦有人懷疑會否今次來個大易角？今日（13/10），電影公司又有新搞作，出Po【誠徵史上最強百年好合兄弟姊妹團】，而上集主角都有幫手share呢個宣傳活動，獨欠一位未有行動。



月初片方公布《飯戲攻心2》演員名單，上集6位主角未見人影。（網上圖片）

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上集6位演員，到底可唔可以齊人開飯呢？（《飯戲攻心》劇照）

有關於【誠徵史上最強百年好合兄弟姊妹團】，內容講到陳氏一家（《飯戲攻心》黃子華一家姓氏）有喜，要誠徵100位兄弟姊妹見證，電影公司會嚴選100位史上最強兄弟姊妹出席，活動日期為11月3日 (星期五)，地點香港海洋公園。而為感謝參加之兄弟姊妹，當電影上畫時，電影公司會誠邀參加者出席見面場，一齊觀賞電影，每位參加者仲可獲贈香港海洋公園入場門票兩張，截止報名日期為10月15日 (星期日) 23:59。

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電影公司最新宣傳活動係誠邀最強兄弟姊妹團。（網上圖片）

活動相當吸引，又可以見到一眾演員，又可以玩番日，相當不錯。而該宣傳活動連結，更同一時間由電影公司及上集幾位主角share出去，其中鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文都有share，唯獨大佬黃子華未有行動。當然子華本身冇IG ac，不過其官方fb page「子華本部」亦未有行動，似乎《飯戲攻心2》最終的人腳有冇子華參與，仲係一個謎，又或者睇到11月3日呢個兄弟姊妹團活動上，會唔會驚喜現身？