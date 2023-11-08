潛行｜劉德華吐心聲捧林家棟做男主角　用三年時間助洗脫電視味

天王劉德華任監製兼主演的電影《潛行》即將上映，近日電影就在廈門舉行發佈會，主要演員均有出席。而在會上劉德華更公開透露多年心事，原來因為某一些原因，而令他下定決心要捧起林家棟做男主角，二人在事業上是千里馬與伯樂關係，私底下更是情同手足關係，多年的兄弟情令不少網民非常羨慕。

劉德華任監製身兼主演的電影《潛行》即將上映。（視覺中國）

在電影發佈會上，劉德華罕有地吐露多年心中事，似乎在回憶起與林家棟合作往事時，情緒一度湧上來，令林家棟笑言：「不要哭，不要哭。」，當年林家棟簽約成為劉德華旗下藝人後，他參演過不少電影演出，但很多時戲份不多，甚至鏡頭與台詞都被遭到刪除，而劉德華眼見這個情況後就下定決心，要捧起對方成為自己公司的男主角，他感慨地表示：「他剛剛簽我公司的時候，我們有一些電影，結果到上映的時候，就是他唯一的鏡頭，唯一的兩句對白都被剪掉了，然後從那個時候，就是那個沒有發現的照片，我就一直有一個夢想，我希望他能夠成為我公司的男主角，《風暴》的出現就是因為這樣。」

劉德華罕有地吐露心中事。（影片截圖）

在二人同公司時期，劉德華為了栽培林家棟，幫助其洗脫電視味，足足用了三年時間，在這三年內完全不接戲，靠着包薪過日子，所以之後林家棟在電影的演出，帶給觀眾不同的新鮮感。雖然在大家合作12年後，林家棟離開公司自立門戶，但劉德華相當支持，因為是劉德華鼓勵他離開，獨立出去闖天下。最終靠着自己努力做出好成績，在2016年憑電影《樹大招風》勇奪金像獎最佳男主角。

林家棟曾是劉德華旗下簽約藝人。（影片截圖）

雖然在林家棟離開公司後二人甚少合作，但大家的兄弟情仍不變，是次二人再合作有不少對手戲，令大家相當期待。在發佈會上林家棟更笑言是次劉德華做監製非常之狠，他笑言：「他對我狠了有20多年了，打從第一天認識他，跟他合作就己經狠了。他不讓我拍電視劇，狠，他讓我要慢慢重新開始，狠，到現在他當監製了，更狠。因為我不能說太多，因為我期待有下一部，你們了解我的心態嗎？」非常好笑。

二人在電影中有不少對手戲。（影片截圖）

作為好朋友的他們，除了在工作上有交集之外，私底下亦同樣有互動。就好像據有報導指出，劉德華當年為女兒舉行百日宴時，只邀請了圈中5人參加，其中一位就是林家棟，可見劉德華是多麼的重視他，二人的友誼猶如情同手足，令人羨慕不已。

二人情同手足。（視覺中國）