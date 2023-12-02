賭俠1999｜呢位已故女星原來有份演出　出道做女主角但猝逝收場

電影《賭俠1999》雖然取名1999，但其實於1998年12月上映，劉德華再次飾演賭俠，不過並非當年的「陳刀仔」，而是落難賭徒「阿King」，跟張家輝飾演的「化骨龍」及其妹朱茵走在一起。

除了幾位主角，黃子揚飾演的警察、張慧儀飾演的阿King前妻及李子雄飾演的「馬交文」都相當出彩，但其實演員名單中仲有一位已故女星，只出場兩、三分鐘，大家又記唔記得係邊位？



《賭俠1999》開場跟劉德華同床的原來是已故女星羅明珠。（電影截圖）

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《賭俠1999》開場講述劉德華跟情婦纏綿後在聊天，飾演情婦的正是羅明珠，只有三幕戲出場幾分鐘，相信觀眾沒太深刻印象，這部算是她息影前最後的作品之一。當年羅明珠未夠16歲就接拍《開心鬼》出道，而且是第一女主角，戲份比李麗珍、林姍姍及柏安妮還要多。

出道時的羅明珠精靈可愛，難怪力壓李麗珍當上《開心鬼》第一女主角。（電影截圖）

演了幾部電影後，羅明珠因為要到加拿大升讀大學而淡出娛樂圈，《賭俠1999》是她相隔10年後復出大銀幕之作，但只算是玩票性質。卸下演員身份的她轉型做女強人，從事金融業一度擔任多間公司的董事，曾因玩股票一分鐘蝕一百萬港元。

羅明珠相隔10年復出拍戲，當時約30歲的她相當省鏡。（電影截圖）

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羅明珠於1999年下嫁酒樓太子爺王培宏，惜婚姻維持不到兩年。2016年羅明珠積極減肥準備復出拍戲及出唱片，卻因過度減肥引致突發性心臟病死亡，消息震驚全港。